Adicor: Aprender a vivir con la diabetes

Ficha técnica Presidenta : Adrienn Tamás.

: Adrienn Tamás. Año de fundación: 2016.

2016. Principales áreas de trabajo: atención a personas con diabetes y a sus familiares.

atención a personas con diabetes y a sus familiares. Dirección : Centro Cívico de Levante, Pasaje Mahatma Gandhi, Córdoba.

: Centro Cívico de Levante, Pasaje Mahatma Gandhi, Córdoba. Teléfono : 600 019 915.

: 600 019 915. Web : https://diabetescordoba.com/

: https://diabetescordoba.com/ Redes sociales: @adicor_cordoba (Instagram) , @adicorc (X), Asociación para la Diabetes de Córdoba/Adicor (Facebook).

La Asociación de Diabetes de Córdoba (Adicor) es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad y luchar por el hallazgo de una cura. No solo está formada por personas diabéticas, sino por sus familiares.

En Adicor tienen claro que la diabetes no solo depende de la alimentación, sino del estado de ánimo o del estrés. Por eso, la asociación lleva a cabo su actividad mediante los valores de acompañamiento, comprensión y escucha. Por ejemplo, ayudando a una familia que acaba de recibir la noticia y tratándole de enseñar que se puede vivir con la diabetes. En esta asociación se realiza un gran número de actividades informativas y formativas, como charlas sobre alimentación, tecnología y bienestar social, temas muy relacionados con esta enfermedad. Durante el verano, por ejemplo, organizan campamentos para niños con diabetes, en los que cuentan con un equipo médico. El objetivo es que el niño o niña adquiera una experiencia enriquecedora que, a la vez, le permita aprender a manejar su enfermedad y convivir con otros niños con igual condición.

El 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, organizó unas mesas informativas en hospitales y centros de salud de Córdoba.