Libro quién es quién en el tercer sector
Adevida: Defensa de la vida y la familia
Ficha técnica
- Presidenta: Isabel María Guerrero González.
- Año de fundación: 1985.
- Principales áreas de trabajo: estudio y valoración familiar, asesoramiento, asistencia material y disfusión y divulgación.
- Dirección: C/ Isabel Losa, 12 -Local, Córdoba.
- Teléfono: 957 488 713.
- Web: https://adevida.com
Adevida centra su labor en la mujer gestante y el menor a su cargo en situación de exclusión social, ofreciendo asistencia, orientación y apoyo integral para garantizar su bienestar. Su acción busca prevenir y eliminar las causas de vulnerabilidad social, promoviendo un desarrollo equilibrado y adecuado de los menores, al tiempo que fortalece la autonomía y los derechos de las mujeres que atraviesan estas circunstancias.
Entre sus objetivos destacan informar, orientar, ayudar, defender y proteger tanto a personas individuales como a otras asociaciones en materias fundamentales: el respeto a la vida desde la concepción hasta su término natural, la protección de la vida frente a cualquier agresión, garantizar que quienes defienden la vida no vean vulnerados sus derechos y oportunidades, y defender la naturaleza y dignidad de la familia.
Su labor ha sido reconocida con múltiples galardones, entre los que se incluyen el Premio Magtel ‘500 solidarios’, el Premio Bárbara Castro a un corazón de madre, la insignia de oro del Real Círculo de la Amistad, así como menciones de la Junta de Andalucía, Patrimonio Humano de Córdoba y Todos por Córdoba, reflejando su compromiso constante.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero