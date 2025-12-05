Adevida: Defensa de la vida y la familia

Ficha técnica Presidenta : Isabel María Guerrero González.

: Isabel María Guerrero González. Año de fundación: 1985.

1985. Principales áreas de trabajo: estudio y valoración familiar, asesoramiento, asistencia material y disfusión y divulgación.

estudio y valoración familiar, asesoramiento, asistencia material y disfusión y divulgación. Dirección : C/ Isabel Losa, 12 -Local, Córdoba.

: C/ Isabel Losa, 12 -Local, Córdoba. Teléfono : 957 488 713.

: 957 488 713. Web: https://adevida.com

Adevida centra su labor en la mujer gestante y el menor a su cargo en situación de exclusión social, ofreciendo asistencia, orientación y apoyo integral para garantizar su bienestar. Su acción busca prevenir y eliminar las causas de vulnerabilidad social, promoviendo un desarrollo equilibrado y adecuado de los menores, al tiempo que fortalece la autonomía y los derechos de las mujeres que atraviesan estas circunstancias.

Entre sus objetivos destacan informar, orientar, ayudar, defender y proteger tanto a personas individuales como a otras asociaciones en materias fundamentales: el respeto a la vida desde la concepción hasta su término natural, la protección de la vida frente a cualquier agresión, garantizar que quienes defienden la vida no vean vulnerados sus derechos y oportunidades, y defender la naturaleza y dignidad de la familia.

Su labor ha sido reconocida con múltiples galardones, entre los que se incluyen el Premio Magtel ‘500 solidarios’, el Premio Bárbara Castro a un corazón de madre, la insignia de oro del Real Círculo de la Amistad, así como menciones de la Junta de Andalucía, Patrimonio Humano de Córdoba y Todos por Córdoba, reflejando su compromiso constante.