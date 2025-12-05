Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adeat: Apoyo integral contra las adicciones

Instalaciones de la asociación Adeat, que presta servicios de alimentación, acogida o prevención.

Instalaciones de la asociación Adeat, que presta servicios de alimentación, acogida o prevención. / MANUEL MURILLO

Rafael Carlos Mendoza

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidenta: Juana Herrera Bermúdez.
  • Año de fundación: 1999.
  • Principales áreas de trabajo: reducción de daños en personas con adicciones, acogida, asistencia social, rehabilitación y prevención para personas excluidas por el consumo de drogas.
  • Dirección: C/ Motril, s/n, Córdoba.
  • Teléfonos: 957 291 258 y 678 182 051.
  • Web: www.adeat.org

La Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano (Adeat) nació en 1999 para dar respuesta al grave problema de las adicciones y la exclusión social vinculada al consumo de drogas que había en ese momento. Desde entonces, su labor se centra en apoyar a personas que quedan fuera de los recursos asistenciales tradicionales, ofreciendo una atención cercana para mejorar su calidad de vida y reducir los daños que afectan a su salud e integración social.

Su intervención se desarrolla en tres grandes ámbitos. En cuidados básicos y reducción de daños, proporciona un entorno seguro donde descansar, alimentarse, asearse y acceder a material preventivo. En el acompañamiento integral, diseña itinerarios personalizados con atención social, psicológica, médica y jurídica, facilitando el acceso a tratamientos si la persona lo solicita. Y desde la prevención, la igualdad y la comunidad, impulsa talleres y acciones formativas.

El compromiso de Adeat es tender la mano cuando la sociedad mira hacia otro lado. Su equipo combina profesionalidad, empatía y experiencia para garantizar que nadie quede fuera de la dignidad y atención necesarias. Gracias a la colaboración con entidades públicas y privadas, sigue reforzando su capacidad de respuesta, ofreciendo oportunidades.

