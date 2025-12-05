Acpacys: Hacia una sociedad más inclusiva

Ficha técnica Presidenta : Rafaela Chounavelle Bueno.

Año de fundación: 1979.

1979. Principales áreas de trabajo: atención infantil temprana, tratamiento ambulatorio residencia para gravemente afectados, unidad de estancia diurna, ocio y deporte adaptado y respiro familiar.

Dirección : C/ Dolores Ibarruri, 2, Córdoba.

: C/ Dolores Ibarruri, 2, Córdoba. Teléfonos : 957 356 983 y 957 403 292.

: 957 356 983 y 957 403 292. Web: www.acpacys.org

La asociación Acpacys es una entidad referente en Córdoba dedicada a mejorar la vida de personas con parálisis cerebral y afecciones similares desde su fundación en 1979. Trabaja en asistencia, rehabilitación, educación, empleo y apoyo al desarrollo personal, con especial atención a quienes tienen grandes necesidades de apoyo. Su objetivo es que cada persona pueda desarrollar un proyecto de vida completo, desde la infancia hasta la edad adulta, con derechos, oportunidades reales y la participación activa en la comunidad.

Como parte del movimiento Aspace, promueve un modelo inclusivo que fomenta la autonomía y la toma de decisiones. Los grupos de autogestores, la eliminación de barreras y la escucha activa son clave para situar a cada persona en el centro del proyecto.

Ofrece servicios esenciales como atención infantil temprana, tratamientos terapéuticos, unidad de estancia diurna, residencia para gravemente afectados, ocio, deporte adaptado y respiro familiar para las familias. Todo con tecnología innovadora y apoyos personalizados.

Su equipo multidisciplinar, que supera los 80 profesionales, garantiza una atención integral y en mejora continua. Acpacys avanza con alianzas institucionales hacia una sociedad más justa, accesible y participativa.