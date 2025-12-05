Acopinb: Igualdad plena desde el medio rural

Ficha técnica Presidente : Miguel Ángel Montijano Vizcaíno.

Año de fundación: 1994.

Principales áreas de trabajo: formativo y educativo; socio-laboral; personal de bienestar; comunitario y ambiental; e igualdad y empoderamiento.

Dirección: Finca El Aguilarejo, carretera del Palma del Río, Km. 8, y calle Sagunto, s/n, Córdoba.

Teléfonos: 957 438 437 y 634 373 801.

: 957 438 437 y 634 373 801. Web: www.acopinb.es

La educación ambiental y la agricultura ecológica fomentan la empleabilidad y la ocupación digna de los 33 usuarios de la Asociación Cordobesa para la Integración de Niños y Niñas Border-Line (Acopinb), quienes conviven con discapacidad intelectual, ya sea psicomotriz, mental leve o síndrome de Down. Uno de sus objetivos principales es garantizar una inclusión social real.

El entorno natural de la finca El Aguilarejo constituye el núcleo físico y conceptual del proyecto. Mediante talleres de jardinería y viverismo, actividades de vida independiente, cocina inclusiva y módulos de competencias digitales, Acopinb desarrolla un proyecto de agricultura social que sirve como fundamento esencial. Los usuarios acceden a la integración sociolaboral a través del empleo verde, el empoderamiento femenino y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Otros ámbitos incluyen deporte adaptado, mantenimiento físico, espacios de expresión creativa y voluntariado. Actualmente, Acopinb está construyendo un centro de día para ampliar apoyos y oportunidades, mejorando el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.