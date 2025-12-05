Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libro quién es quién en el tercer sector

Acopinb: Igualdad plena desde el medio rural

Usuarios de Acopinb en el centro El Aguilarejo, donde se desarrollan programas formativos y actividades ocupacionales para personas con discapacidad intelectual.

Usuarios de Acopinb en el centro El Aguilarejo, donde se desarrollan programas formativos y actividades ocupacionales para personas con discapacidad intelectual. / CÓRDOBA

Manuel González

Manuel González

Córdoba

Ficha técnica

  • Presidente: Miguel Ángel Montijano Vizcaíno.
  • Año de fundación: 1994.
  • Principales áreas de trabajo: formativo y educativo; socio-laboral; personal de bienestar; comunitario y ambiental; e igualdad y empoderamiento.
  • Dirección: Finca El Aguilarejo, carretera del Palma del Río, Km. 8, y calle Sagunto, s/n, Córdoba.
  • Teléfonos: 957 438 437 y 634 373 801.
  • Web: www.acopinb.es

La educación ambiental y la agricultura ecológica fomentan la empleabilidad y la ocupación digna de los 33 usuarios de la Asociación Cordobesa para la Integración de Niños y Niñas Border-Line (Acopinb), quienes conviven con discapacidad intelectual, ya sea psicomotriz, mental leve o síndrome de Down. Uno de sus objetivos principales es garantizar una inclusión social real.

El entorno natural de la finca El Aguilarejo constituye el núcleo físico y conceptual del proyecto. Mediante talleres de jardinería y viverismo, actividades de vida independiente, cocina inclusiva y módulos de competencias digitales, Acopinb desarrolla un proyecto de agricultura social que sirve como fundamento esencial. Los usuarios acceden a la integración sociolaboral a través del empleo verde, el empoderamiento femenino y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Otros ámbitos incluyen deporte adaptado, mantenimiento físico, espacios de expresión creativa y voluntariado. Actualmente, Acopinb está construyendo un centro de día para ampliar apoyos y oportunidades, mejorando el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  2. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Obra Social Hermano Bonifacio: Una década extendiendo la solidaridad a los más vulnerables

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Cáritas Diocesana de Córdoba: 60 años tejiendo solidaridad, dignidad y esperanza en la provincia

Cruz Roja Española: Respuesta integral frente a la soledad, la vulnerabilidad y la brecha digital

Banco de Alimentos de Córdoba: Red solidaria que garantiza comida a más de 20.000 personas

Banco de Alimentos de Córdoba: Red solidaria que garantiza comida a más de 20.000 personas

Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Manos Unidas: Una diócesis volcada contra el hambre

Fundación Magtel: Tecnología con vocación de inclusión

Fundación Magtel: Tecnología con vocación de inclusión

Fundación La Arruzafa: Dos décadas llevando salud visual donde más se necesita

Jesús Recio, técnico ortoprotésico de Sanicor: "Una correcta valoración y el uso de productos adecuados son claves para evitar úlceras por presión"

Tracking Pixel Contents