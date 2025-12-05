Libro quién es quién en el tercer sector
Acopinb: Igualdad plena desde el medio rural
Ficha técnica
- Presidente: Miguel Ángel Montijano Vizcaíno.
- Año de fundación: 1994.
- Principales áreas de trabajo: formativo y educativo; socio-laboral; personal de bienestar; comunitario y ambiental; e igualdad y empoderamiento.
- Dirección: Finca El Aguilarejo, carretera del Palma del Río, Km. 8, y calle Sagunto, s/n, Córdoba.
- Teléfonos: 957 438 437 y 634 373 801.
- Web: www.acopinb.es
La educación ambiental y la agricultura ecológica fomentan la empleabilidad y la ocupación digna de los 33 usuarios de la Asociación Cordobesa para la Integración de Niños y Niñas Border-Line (Acopinb), quienes conviven con discapacidad intelectual, ya sea psicomotriz, mental leve o síndrome de Down. Uno de sus objetivos principales es garantizar una inclusión social real.
El entorno natural de la finca El Aguilarejo constituye el núcleo físico y conceptual del proyecto. Mediante talleres de jardinería y viverismo, actividades de vida independiente, cocina inclusiva y módulos de competencias digitales, Acopinb desarrolla un proyecto de agricultura social que sirve como fundamento esencial. Los usuarios acceden a la integración sociolaboral a través del empleo verde, el empoderamiento femenino y la promoción de la igualdad de oportunidades.
Otros ámbitos incluyen deporte adaptado, mantenimiento físico, espacios de expresión creativa y voluntariado. Actualmente, Acopinb está construyendo un centro de día para ampliar apoyos y oportunidades, mejorando el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero