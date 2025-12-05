Libro quién es quién en el tercer sector
Acodem: Un colectivo frente a la esclerosis
Ficha técnica
- Presidente: Antonio Galindo Caballero.
- Año de fundación: 1994.
- Principales áreas de trabajo: mejorar la vida de las personas que conviven con la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas en la provincia.
- Dirección: Plaza Vistalegre, 11 (Edificio Florencia), Córdoba.
- Teléfono: 957 452 521.
- Web: https://acodem.es.
- Correo electrónico: acodem@acodem.es
La Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem) lleva a cabo un trabajo constante para mejorar la vida de las personas que conviven con la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas en Córdoba y provincia. Y lo hace con la serenidad y la firmeza de quienes conocen de cerca las dificultades y creen que la atención digna y el acompañamiento no deberían ser un lujo, sino un derecho.
El colectivo nació en 1994 como delegación de la Asociación Andaluza de Esclerosis Múltiple y, apenas dos años después, emprendió su propio camino. Desde entonces, ha tejido una red de apoyo que combina información rigurosa, sensibilización social y servicios orientados a la integración real de las personas afectadas. Y es que convivir con una enfermedad neurodegenerativa implica sortear miedos, enfrentarse a trámites y, a menudo, a silencios incómodos o miradas indiscretas.
La entidad se esfuerza por impulsar la investigación, promover grupos de autoayuda y facilitar procesos de rehabilitación física, psicosocial, logopédica y neurocognitiva. Declarada de utilidad pública desde 2010, mantiene viva una misión profunda: sostener, acompañar y abrir caminos a quienes necesitan algo más que un diagnóstico para seguir adelante.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero