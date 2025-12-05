Acodem: Un colectivo frente a la esclerosis

Ficha técnica Presidente : Antonio Galindo Caballero.

: Antonio Galindo Caballero. Año de fundación: 1994.

1994. Principales áreas de trabajo: mejorar la vida de las personas que conviven con la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas en la provincia.

mejorar la vida de las personas que conviven con la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas en la provincia. Dirección : Plaza Vistalegre, 11 (Edificio Florencia), Córdoba.

: Plaza Vistalegre, 11 (Edificio Florencia), Córdoba. Teléfono : 957 452 521.

: 957 452 521. Web : https://acodem.es.

: https://acodem.es. Correo electrónico: acodem@acodem.es

La Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem) lleva a cabo un trabajo constante para mejorar la vida de las personas que conviven con la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas en Córdoba y provincia. Y lo hace con la serenidad y la firmeza de quienes conocen de cerca las dificultades y creen que la atención digna y el acompañamiento no deberían ser un lujo, sino un derecho.

El colectivo nació en 1994 como delegación de la Asociación Andaluza de Esclerosis Múltiple y, apenas dos años después, emprendió su propio camino. Desde entonces, ha tejido una red de apoyo que combina información rigurosa, sensibilización social y servicios orientados a la integración real de las personas afectadas. Y es que convivir con una enfermedad neurodegenerativa implica sortear miedos, enfrentarse a trámites y, a menudo, a silencios incómodos o miradas indiscretas.

La entidad se esfuerza por impulsar la investigación, promover grupos de autoayuda y facilitar procesos de rehabilitación física, psicosocial, logopédica y neurocognitiva. Declarada de utilidad pública desde 2010, mantiene viva una misión profunda: sostener, acompañar y abrir caminos a quienes necesitan algo más que un diagnóstico para seguir adelante.