Accem Córdoba: Entidad clave atención integral de personas en situación de vulnerabilidad

Responsable territorial: Estefanía Utanda Otero.

: www.accem.es Correo electrónico: cordoba@accem.es

La Asociación Católica Española de Inmigrantes (Accem) acompaña a quienes viven en los márgenes y sostiene, con firmeza y cercanía, la defensa de sus derechos fundamentales. Desde 1991, la entidad social trabaja en toda España para que las personas refugiadas, migrantes y en situación de vulnerabilidad encuentren un espacio seguro donde reconstruir sus vidas. Y es que, detrás de cada puerta que llaman, suele haber una historia rota por la incertidumbre y el desarraigo.

La organización, declarada de utilidad pública, articula su labor a través de una atención integral que intenta no dejar cabos sueltos. Por un lado, la atención directa permite entender de primera mano necesidades urgentes que, a veces, se esconden tras silencios largos. Por otro, la acogida se convierte en ese primer refugio que tantas personas necesitan cuando llegan sin más equipaje que el cansancio. A su vez, la formación y el empleo actúan como dos pilares que ayudan a levantar nuevas rutinas, nuevas posibilidades. Son herramientas concretas, casi palpables, que devuelven autonomía y abren puertas que parecían cerradas. De igual modo, la sensibilización trata de recordar a la sociedad que la dignidad no tiene fronteras, que mirar al otro con empatía puede cambiar el rumbo de una vida.