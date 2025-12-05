Libro quién es quién en el tercer sector
Accem Córdoba: Entidad clave atención integral de personas en situación de vulnerabilidad
Ficha técnica
- Responsable territorial: Estefanía Utanda Otero.
- Año de fundación: 1991.
- Principales áreas de trabajo: intervención con personas refugiadas, migrantes y vulnerables a través de distintas iniciativas.
- Dirección: C/ Abogado Enríquez Barrios, 7, local 7, Córdoba.
- Web: www.accem.es
- Correo electrónico: cordoba@accem.es
La Asociación Católica Española de Inmigrantes (Accem) acompaña a quienes viven en los márgenes y sostiene, con firmeza y cercanía, la defensa de sus derechos fundamentales. Desde 1991, la entidad social trabaja en toda España para que las personas refugiadas, migrantes y en situación de vulnerabilidad encuentren un espacio seguro donde reconstruir sus vidas. Y es que, detrás de cada puerta que llaman, suele haber una historia rota por la incertidumbre y el desarraigo.
La organización, declarada de utilidad pública, articula su labor a través de una atención integral que intenta no dejar cabos sueltos. Por un lado, la atención directa permite entender de primera mano necesidades urgentes que, a veces, se esconden tras silencios largos. Por otro, la acogida se convierte en ese primer refugio que tantas personas necesitan cuando llegan sin más equipaje que el cansancio. A su vez, la formación y el empleo actúan como dos pilares que ayudan a levantar nuevas rutinas, nuevas posibilidades. Son herramientas concretas, casi palpables, que devuelven autonomía y abren puertas que parecían cerradas. De igual modo, la sensibilización trata de recordar a la sociedad que la dignidad no tiene fronteras, que mirar al otro con empatía puede cambiar el rumbo de una vida.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero