Vuelven los Patios en Navidad: "Es una forma única de disfrutar de una de las tradiciones más entrañables del año"

La fiesta de los Patios en Navidad regresa este viernes 5 de diciembre a Córdoba. Este año, turistas y locales podrán visitar 42 recintos decorados y ambientados para estas fechas con flores de pascua, luces, villancicos, dulces y licores navideños. Quien quiera conocerlos todos, tendrá que acudir a las diez rutas organizadas de 17 a 21 horas los viernes, sábados y domingos de diciembre, hasta el día 28.

A lo largo del recorrido, los visitantes irán encontrando a su paso coros, campanilleros y zambombas que completarán la estampa navideña de una fiesta arraigada a Córdoba que empezó hace veinte años de la mano de la asociación Claveles y Gitanillas y que este año ha dado un salto de calidad gracias al accésit de participación otorgado por primera vez por el Ayuntamiento.

Algunos de los propietarios se esmeran cada año en la decoración de sus casas, instalando árboles de Navidad y nacimientos espectaculares. Uno de los más llamativos es el belén napolitano de la calle Pastora, que se abre este fin de semana en la casa de Rafael Barón, presidente de la asociación de cuidadores. Barón anima a todo el mundo a compartir estas fechas con ellos y no perder la oportunidad de conocer una tradición que "condensa la esencia de la Navidad cordobesa y supone una forma única de disfrutar de una de las tradiciones más entrañables del año".

Este fin de semana, dos rutas

Este fin de semana, habrá dos rutas con seis patios cada una disponibles. En las rutas, se mezclan patios de arquitectura moderna, con otros de arquitectura antigua y patios singulares. Una de ellas se encuentra en el barrio de San Agustín y engloba las casas de San Juan de Palomares 8 y 11, Montero 27, Pastora 2 y Zarco 13 y 15. La otra está en la zona de San Pedro y Judería, en los patios de Siete Revueltas 1 (Casa de las Campanas), Aceite 8, Agustín Moreno 6 (Convento de las Clarisas), Plaza de las Tazas 1, Samuel de los Santos Gener 5 (Cáritas Sagrario) y Ángel de Saavedra 7 (Monasterio de las Descalzas). A diferencia de la fiesta de los patios de mayo, en esta apertura extraordinaria navideña los recintos no compiten por premios.