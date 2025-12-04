Un trabajo de CÓRDOBA Salud, finalista del Premio Enfermería y Periodismo Isabel Zendal

Un trabajo de CÓRDOBA Salud, el suplemento semanal de Diario CÓRDOBA, ha sido seleccionado como finalista en la segunda edición del Premio Enfermería y Periodismo Isabel Zendal, convocado por el Consejo General de Enfermería (CGE). El reportaje de María José Raya Enfermeros constatan el alto consumo de benzodiacepinas en Córdoba entre cuidadoras y enfermas crónicas, es uno de los cuatro trabajos escogidos en la categoría de prensa escrita, la más concurrida del certamen, con 55 propuestas presentadas.

El premio, creado para reconocer y promover la labor del periodismo en la divulgación de la profesión enfermera, ha recibido este año 117 artículos, piezas y reportajes en total, de los cuales trece han pasado a la final en las cuatro categorías: prensa escrita, prensa sanitaria, radio/podcast y televisión, según ha informado en CGE en una nota de prensa.

La labor periodística como herramienta de visibilidad

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha destacado que el papel de los periodistas resulta esencial para que “la sociedad y las Administraciones públicas tengan un mayor y mejor conocimiento sobre los diferentes ámbitos y situaciones en los que ejercen su labor las enfermeras”. A su juicio, esta contribución repercute directamente en el desarrollo de la profesión y en su incidencia social.

La categoría de prensa escrita es la que ha recibido un mayor número de propuestas, con un total de 55 trabajos presentados. Por ello, el jurado ha elegido cuatro de ellos para pasar a la final: 'Enfermeros constatan el alto consumo de benzodiacepinas en Córdoba entre cuidadoras y enfermas crónicas', de María José Raya (Diario CÓRDOBA); 'Las enfermeras no pueden más: la sobrecarga de trabajo pone en peligro a los pacientes', de Pablo Linde (El País); 'Todo lo que no sabes que hace tu enfermera por tu salud y por la sostenibilidad del sistema sanitario', de Ainitze Labaka (Muy Interesante); y 'La enfermería reclama mejoras para frenar la fuga al extranjero: "queremos reconocimiento profesional"', de Pilar Pérez (El Mundo).

Otras categorías

En su primera edición como categoría propia, la prensa sanitaria especializada, reunió a 28 candidaturas, de las cuales pasaron a la final: 'Especial investigación enfermera. Enfermeras del siglo XXI', de Luis de Haro, Blanca Rodríguez, Nieves Sebastián y Gabriela Vázquez (iSanidad); 'El valor de la especialización por el día mundial de la enfermería: ¿el EIR es el futuro?', de Manuel Gamarra (ConSalud); y 'Mujeres y enfermería, una lucha por la igualdad: de la cofia al liderazgo', de Alejandro Cuevas (Redacción Médica).

De las 24 candidaturas recibidas en la categoría de radio y podcast, el jurado ha seleccionado: 'Mejor en casa', de Isabel Salvador (Cadena SER/Radio Madrid); 'Contramarea: así combatimos el covid', de Karim Mohamed, Ana Alonso y Roberto García (SER Podcast); y 'Campaña vacunación de la gripe en centros educativos', de Víctor Hernández, M.ª Teresa Peñafiel y Francisca López (EsRadio Almería).

En la categoría de televisión, con diez trabajos presentados, pasan a la final: 'Agresiones a sanitarios', de Sara Ayuso y equipo (Castilla y León TV); 'La enfermería en la escuela', de Paz García y equipo (Andalucía Directo, Canal Sur): y 'Un día en la unidad de ITS', de Ion Larrañaga (ETB).

El 10 de diciembre se conocerán los ganadores

Los finalistas han sido seleccionados por un jurado integrado por la experta en comunicación sanitaria Eva Arana; el periodista Emilio de Benito; la investigadora Hildegart González, especialista en la imagen de la enfermería en medios; el director de comunicación del CGE, David Ruipérez; y los vicepresidentes de la institución Raquel Rodríguez Llanos, José Ángel Rodríguez y José Luis Cobos.

El 10 de diciembre se desvelará el nombre de los ganadores en un acto celebrado en la sede del CGE en Madrid, donde cada premiado recibirá un trofeo y 1.000 euros por categoría.