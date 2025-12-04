El Templo Romano de Córdoba supera ya las 13.800 visitas y establece nuevos horarios de visita desde el 9 de diciembre

Desde su apertura al público el pasado mes de junio, el Templo Romano de Córdoba se ha consolidado como un reclamo patrimonial de la ciudad. En total, 13.859 personas han recorrido ya el monumento tras su reforma, una cifra que, para el Ayuntamiento confirma el fuerte interés tanto de cordobeses como de turistas por conocer de cerca este enclave declarado Bien de Interés Cultural.

A partir del 9 de diciembre, la delegación de Cultura asumirá directamente las visitas guiadas a través de su servicio de mediación cultural, tras la finalización del contrato con la empresa Incentifor. Desde esa fecha, los nuevos horarios serán de martes a viernes a las 10.00 y a las 11.00 horas y los sábados, domingos y festivos a las 10.00, a las 11.00 y a las 12.00 horas. Los lunes laborables permanecerá cerrado, al igual que el 25 de diciembre y el 1 y el 6 de enero.

La entrada será libre hasta completar aforo, sin necesidad de reserva previa, y cada visita tendrá una duración aproximada de 45 minutos. El acceso se realizará exclusivamente por la cancela de la calle Claudio Marcelo y el espacio no abrirá fuera de los horarios establecidos.

Desde la apertura oficial, el 26 de junio, se han registrado 7.363 visitas, cifra a la que se suman las 6.496 personas que participaron en las jornadas de puertas abiertas previas.

La teniente de alcalde de Cultura, Isabel Albás, ha destacado que este balance “evidencia el interés que había en la ciudad por disfrutar de este monumento tras los importantes trabajos realizados, que permiten visitarlo sin alterar su huella histórica”.

Nuevos espacios visitables: Puerta del Puente y Patio de Trueque

Albás ha hablado también de la apertura al público de otros dos espacios municipales: la Puerta del Puente, que podrá visitarse a partir del viernes 5 de diciembre en horario de 10.00 a 14.00, de martes a domingo, y con entrada gratuita; y el patio de la calle Trueque, que abrirá dentro del programa Patios por Navidad los días 12 al 14, 19 al 21 y 26 al 28 de diciembre, de 17.00 a 21.00 horas.

La responsable municipal subrayó que estas iniciativas forman parte de la Agenda Córdoba, cuyo objetivo es reforzar y poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad para “sumarlo a la oferta turística y aumentar las pernoctaciones”.