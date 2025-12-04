Estos son los requisitos para acceder a una VPO en Córdoba en estos momentos

En un mercado donde los precios del alquiler y de la compra continúan tensionados, la vivienda de protección oficial se mantiene como una oportunidad para quienes, aun teniendo ingresos estables, no pueden asumir los costes del mercado libre.

Pero para poder optar a una de estas viviendas en Córdoba, la normativa marca dos requisitos claros que toda familia debe cumplir.

Requisitos para acceder a una VPO en Córdoba

El acceso a una vivienda protegida en la ciudad depende de dos condiciones fundamentales:

No ser propietario de otra vivienda ni disponer de un derecho de uso vitalicio sobre ella.

sobre ella. No superar un límite máximo de ingresos anuales, fijado en 7 veces el IPREM.

El primero de estos requisitos contempla excepciones y el segundo genera dudas habituales, por lo que conviene aclararlos por separado.

No tener otra vivienda: excepciones

Aunque la norma general exige no tener una vivienda en propiedad, hay situaciones especiales en las que sí se permite acceder a una VPO aun siendo titular de otra. Entre ellas:

Familias que necesitan una vivienda adaptada por cambios en su composición .

. Personas con discapacidad, movilidad reducida o dependencia sobrevenida .

. Víctimas de violencia de género o terrorismo .

. Realojos por rehabilitación o tras situaciones catastróficas.

En estos casos, el solicitante podrá conservar su vivienda anterior, pero deberá transmitirla en un plazo máximo de seis meses desde la entrega de llaves de la VPO.

Los ingresos máximos: el límite que marca la normativa

El segundo gran requisito es económico: la familia no puede superar unos ingresos máximos anuales equivalentes a 7 veces el IPREM, un cálculo que se realiza de forma ponderada según el tamaño y características de la unidad familiar.

Además, quienes se sitúen entre 5,5 y 7 veces el IPREM no pueden aparecer en las listas de adjudicatarios o reservas, aunque sí pueden comprar una VPO fuera de listas.

IPREM: qué es y cómo afecta al acceso a una VPO en Córdoba

El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) es el baremo económico que utiliza el Gobierno para determinar quién puede acceder a determinadas ayudas, incluidas las viviendas protegidas. No es un salario ni un mínimo vital, sino simplemente una referencia para medir ingresos.

En 2025, el IPREM anual ronda los 8.800 euros. Teniendo eso en cuenta, entre 5,5 y 7 veces el IPREM equivale a unos ingresos entre 48.500 y 61.600 euros. En términos prácticos: una familia cordobesa que ingrese menos de 61.600 euros al año puede, en principio, participar en el proceso para obtener una VPO, siempre que cumpla el resto de requisitos.