Turismo
Las reservas hoteleras para el puente de diciembre en Córdoba están al 70% a falta de los turistas de última hora
El sector indica que el nivel de ocupación en la capital es inferior al del año pasado
Los alojamientos rurales de la provincia se encuentran al 66%
Muchos hoteles de Córdoba aún tienen habitaciones libres para el puente de diciembre que se avecina. Unas fechas que nunca han tenido malas expectativas, "están siendo algo peor este año", aseguran desde el sector hotelero. Con los datos existentes hasta este miércoles 3 de diciembre, la previsión es del 54% para el viernes 5; del 90% durante el sábado 6 y un 85% el domingo 7, bajando al 40% el lunes 8, aun siendo festivo, según la encuesta realizada por la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor).
De media, la ocupación hotelera rondará el 70% en la capital durante los cuatro días. Los datos coinciden con el sondeo realizado entre las empresas del sector por la Consejería de Turismo y Exterior para la ocupación en toda Andalucía.
"El año pasado fue mejor y se vendió con mucha más antelación", compara la presidenta de Aehcor, Elena Rizos. Aun así, se espera que en los próximos días vayan cubriéndose algunas plazas vacías con la tendencia a viajar de forma más improvisada.
El precio, además, es más barato "porque no se estaba vendiendo", añade. La noche de hotel para el viernes, con un 54% de ocupación, oscila desde los 70 hasta los más de 250 euros, mientras que el sábado sube el mínimo hasta los 90 euros y el domingo asciende hasta los 161 euros.
El 'Black Friday' quita protagonismo y merma los bolsillos
En su análisis, Aehcor siluetea la sombra del Black Friday como principal amenaza. "Este año ha sido muy potente: la gente se ha gastado más dinero", asegura. Históricamente, el puente que combina el Día de la Constitución con la Inmaculada Concepción no contaba con ese gasto anticipado que ahora sí añaden los consumidores a sus bolsillos para compras navideñas y que termina lastrando las previsiones hoteleras.
Otro causante, apunta, podría estar en la proximidad de la Navidad y la decisión de ahorrar. "Sin ser malas cifras, tampoco son las mejores", concluye la presidenta de la organización sectorial, Elena Rizos. Por su parte, el informe de Turismo andaluz alude a la duración del puente en este 2025, de tres días, que "no lo hace directamente comparable con las mismas fechas de ejercicios anteriores".
Alojamientos rurales y pisos turísticos: Córdoba supera la media
En el caso de los alojamientos rurales, Córdoba supera el grado de ocupación esperado en Andalucía del 60% entre el viernes 5 de diciembre y el domingo 7, con un pico del 66% en la provincia, según los datos de la Junta de Andalucía.
En lo que se refiere a las viviendas de uso turístico de la comunidad, la estadística experimental que aplica la Consejería para este año se prevé una ocupación del 35,4%, mientras Córdoba es una de las tres provincias con mayor tasa, superior al 50%.
Durante el viernes y el domingo los aeropuertos andaluces recibirán un total de 951 vuelos con más de 168.000 asientos, lo que supone incrementar un 13,8% las conexiones y un 13,3% las plazas respecto a las mismas fechas del año pasado.
Reservas en hostelería
A falta de recoger sus datos, la patronal de la restauración cordobesa, Hostecor, prevé unos datos "similares a los del año anterior", según informa su presidente Jesús Guerrero. Será difícil hacerse con una mesa para comer al mediodía del viernes, sábado o domingo en casi cualquier restaurante o taberna del Casco Histórico o del Centro de la ciudad si ya no tiene reserva. "Un poquito menos en los barrios", aunque ya el año pasado se notó una descentralización de las reservas. Además, a diferencia del hospedaje, los cordobeses también salen en estos días a comer fuera, por lo que las previsiones son mejores en este sector al no depender en exclusiva del turismo.
