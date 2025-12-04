El PSOE presenta 85 enmiendas a los presupuestos andaluces para “corregir los olvidos” de la Junta en Córdoba

El PSOE de Córdoba ha presentado 85 enmiendas a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 con el objetivo de “corregir los olvidos y el abandono” que, según la formación, el Gobierno de Juanma Moreno ha infligido a la provincia en materia de servicios públicos, infraestructuras, vivienda y equipamientos culturales y deportivos. Así lo ha expuesto la parlamentaria andaluza Isabel Ambrosio, que ha detallado las propuestas socialistas en una rueda de prensa este jueves.

Según detalla el PSOE en una nota de prensa, Ambrosio ha responsabilizado a Juanma Moreno de hacer “un juego de trilerismo con los presupuestos”, asegurando que desde su llegada a la Junta se han comprometido 1.824 millones de euros para Córdoba, pero solo se han ejecutado 263 millones, “ni el 14%”. En el último ejercicio —ha añadido—, de los 428 millones anunciados, “solo se han invertido 27, el 6,3%”.

Educación y sanidad

Las enmiendas incluyen 18 actuaciones en instalaciones educativas para eliminar aulas prefabricadas y ampliar o construir nuevos centros, entre ellos el instituto reivindicado en Cerro Muriano. También recogen 13 actuaciones hidráulicas destinadas a nuevas depuradoras y mejoras en las infraestructuras de abastecimiento, con especial atención a la calidad del agua en el Guadiato y Los Pedroches.

En el apartado sanitario, el PSOE plantea 15 intervenciones para reforzar centros de salud, hospitales y chares, entre los que destacan los centros de especialidades comprometidos en Priego de Córdoba y Lucena y la búsqueda de una solución para el centro de salud de Villarrubia.

El listado de enmiendas socialistas por la provincia recoge también un Plan Provincial de Turismo Interior, un Plan de Lucha contra la exclusión del Distrito Sur, la construcción de residencias de mayores, el incremento de la partida autonómica para la Orquesta de Córdoba, actuaciones en hasta 7 conjuntos arqueológicos de la provincia, la piscina deportiva para la capital y partidas para la continuación de las exhumaciones en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael, según abunda la nota de prensa.

En cuanto a infraestructuras viarias, Ambrosio ha reclamado la incorporación de 18 actuaciones, entre ellas las tres promesas electorales que Moreno Bonilla llevaba en su programa de 2018 y que no ha cumplido: “en siete años, 0 kilómetros de la Autovía del Olivar, 0 kilómetros de la Autovía Córdoba-Jaén y 0 kilómetros del desdoble de la A-431 entre Córdoba y Palma del Río”. Además, en vivienda, la diputada ha reprochado el "abandono" del parque público en la provincia.

Ambrosio ha señalado que las propuestas socialistas podrían financiarse con los 2.477 millones de euros que, según el PSOE, la Junta tendría disponibles: 1.477 millones procedentes de “regalos fiscales” y 1.000 millones derivados "de la merma de ingresos por la política tributaria del Ejecutivo autonómico".