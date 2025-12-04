El PSOE de Córdoba carga contra la subida de la tarifa de Emacsa para dentro de dos años

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha esgrimido el informe que el Grupo Socialista ha pedido a la Intervención Municipal para exigirle al alcalde, José María Bellido, que retire la subida planteada del 1,9% del precio del agua para 2027 “por saltarse todos los principios de capacidad económica, de igualdad, de generalidad, progresividad, el no confis- catoriedad, de legalidad y de anualidad tributaria”.

Romero ha expuesto que el consejo de administración de Emacsa aprobó el pasado 4 de noviembre una nueva subida de los precios del agua del 2,2% para 2026, así como otra segunda del 1,9% para 2027 pese a desconocer los gastos reales que la empresa tendría el próximo ejercicio. “El informe de Intervención alega que no se puede aprobar una doble subida para otro año, y pone un claro ejemplo: si ese consejo aprueba una subida para dos años, lo podría hacer también para los próximos 20 o 30 años, y no puede ser, ya que los impuestos deben ser aprobados de modo anual porque para ello se necesita un informe de costes para el siguiente ejercicio”, ha defendido Romero.

"No quiere que la gente sepa que sube los impuestos"

El edil ha insistido en que Bellido ha querido hacerlo así porque en 2026 hay elecciones “y no quiere que la gente sepa que les sube los impuestos; si quiere subir más el agua, sobre lo que estamos en contra, que lo haga, pero en el año que corresponda y conforme a la legalidad y cumpliendo todos los principios”.

Romero ha criticado que Emacsa ha presentado “un informe de costes inventado hecho con una bola o por brujería, porque no se conoce ningún dato exacto que justifique la subida del 1,9% en 2027”.

Por todo ello, ha reclamado la retirada de la subida del agua en 2027: “Ya está bien de bajarle los impuestos a los que más tienen y subir de modo generalizado la tasa de basura y agua a todos los ciudadanos; desde que gobierna el PP, ha incrementado ya un 18% las tarifas del agua en la capital”.