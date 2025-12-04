Matemáticas
Un proyecto del IES Guadalquivir, el único cordobés seleccionado en la convocatoria de mejora educativa EduCaixa
La Fundación La Caixa otorga al centro y otros 96 de toda España 5.000 para llevar a cabo la iniciativa
La Fundación La Caixa, a través de la convocatoria EduCaixa, ha concedido ayudas de 5.000 euros a 97 centros educativos de toda España, entre ellos el IES Guadalquivir de Córdoba, para diseñar e implementar proyectos de mejora educativa basados en evidencias, con el objetivo de mejorar el aprendizaje y promover la equidad en las aulas. Las iniciativas seleccionadas tendrán un alcance directo de 1.200 docentes y llegarán a 18.000 alumnos. Las iniciativas seleccionadas tendrán un alcance directo de 1.200 docentes y llegarán a 18.000 alumnos, según ha informado la Fundación La Caixa en una nota de prensa.
El IES Guadalquivir de Córdoba ha desarrollado Laboramat, una propuesta centrada en la enseñanza de matemáticas en educación primaria y en el primer curso de secundaria.
La jornada de clausura de esta segunda edición se celebró en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en un acto que reunió a los docentes responsables de los proyectos elegidos y que sirvió para reconocer su compromiso con la innovación educativa.
La Caixa ha explicado que odas las propuestas seleccionadas están respaldadas por evidencias científicas y abordan áreas clave: alfabetización, educación socioemocional, conducta del alumnado, colaboración con familias, metacognición y aprendizaje de las matemáticas.
La educación como herramienta de equidad
“La educación es una de las herramientas más poderosas para reducir desigualdades y avanzar hacia una mayor equidad”, señaló Maria Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación La Caixa. Subrayó, además, el compromiso de la entidad con una educación de calidad, especialmente para alumnado en contextos vulnerables, convencida de que “es clave para construir un futuro más justo e inclusivo”.
Para facilitar la implementación de los proyectos, los centros participantes cuentan con las guías docentes de la Education Endowment Foundation (EEF), adaptadas por EduCaixa al contexto español. Estas herramientas ofrecen recomendaciones prácticas para trasladar los resultados de la investigación a las aulas.
Las guías incluyen estrategias para mejorar la convivencia escolar, abordar la conducta del alumnado, enseñar matemáticas a estudiantes con dificultades y fomentar el desarrollo social y emocional en educación primaria.
