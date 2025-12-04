La Policía Nacional despliega en Córdoba cerca de 250 agentes para garantizar la seguridad esta Navidad

La Policía Nacional en Córdoba despliega cerca de 250 agentes durante la Navidad como parte del Plan Comercio Seguro. El dispositivo, que se prolongará hasta el 11 de enero, intensifica la presencia de agentes con el objetivo de velar por una campaña segura tanto para comerciantes como clientes.

La presentación del dispositivo se ha llevado a cabo este jueves en el Centro Comercial Abierto de La Viñuela, donde se ha detallado un plan diseñado específicamente para el periodo navideño. En el acto han estado presentes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; la jefa provincial de la Policía Nacional, María Dolores López; y el presidente del Centro Comercial Abierto, Manuel Calvo.

Imagen de archivo de la Policía Nacional en Córdoba. / CÓRDOBA

Despliegue en zonas clave

El operativo contará con agentes uniformados y de paisano pertenecientes a las áreas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Seguridad Privada y la Delegación de Participación Ciudadana. La comisaría provincial busca así reforzar la presencia policial en polígonos industriales, centros y zonas comerciales, así como en aquellos lugares con una elevada afluencia de personas.

Navidad en La Viñuela / A.J.González

El objetivo es prevenir el incremento de infracciones penales y mejorar la seguridad frente a los delitos que pueden afectar tanto a comerciantes como a clientes, especialmente hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza y fraudes. También se pretende contribuir al mantenimiento del orden público y reforzar la colaboración ciudadana.

Trabajo en el Black Friday

Por su parte, la delegación de Participación Ciudadana ha intensificado los contactos con comerciantes y vecinos para difundir consejos preventivos e información útil que ayude a mejorar la seguridad durante estas fechas. Solo durante el reciente periodo del Black Friday se realizaron cerca de 500 contactos.

El dispositivo se activó el pasado 1 de diciembre y se mantendrá operativo hasta el 11 de enero de 2026, con la participación de casi 250 agentes destinados en Córdoba y en la zona de Lucena-Cabra.