¿Pisos nuevos junto al Reina Sofía de Córdoba? Retoman la obra de un residencial tras una década de abandono

Ver pisos de nueva construcción en barrios que llevan décadas asentados no es algo habitual en Córdoba. Sin embargo, a veces pasa. Así será a partir del año que viene, cuando se pueda ver en pie y complementa mente terminado un residencial nuevo en el barrio del Parque Cruz Conde, muy cerca del hospital Reina Sofía.

En la avenida Menéndez Pidal, y en plena crisis económica, Dorica dejó un residencial a medio construir cuando entró en concurso de acreedores. Tras más de una década de abandono, el proyecto ha sido recuperado y ya se está comercializando. Ha sido la empresa Century 21 la que ha retomado la construcción de estos pisos y según informan fuentes de la misma a este periódico, el grado de ejecución cuando asumieron la propiedad del proyecto era de poco más de la mitad.

Se trata de un residencial que consta de cuatro fases o bloques, con 26 viviendas por bloque. Según detallan fuentes de la empresa, el diseño del edificio no será muy distinto al que se planteó en su día, aunque sí se han introducido mejoras en las calidades y en los acabados.

Obras del nuevo residencial junto al hospital Reina Sofía. / A. J. GONZÁLEZ

¿Cuándo estarán los pisos acabados?

Ya se han puesto manos a la obra y están llevando a cabo labores sobre todo de limpieza con el objetivo de empezar con la obra propiamente dicha el mes que viene. Los plazos que maneja Century 21 es que para junio o julio del año que viene las obras hayan finalizado por completo y que para septiembre, teniendo en cuenta la bajada de actividad en agosto, puedan empezar a ocuparse las viviendas. Hace un par de semanas, además, comenzó la comercialización de la primera fase del residencial y ya han vendido el 40% de las viviendas.

¿Cuánto cuestan los pisos nuevos junto al Reina Sofía?

El nombre de la promoción es Cruz Conde Living y contará con viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios de entre 75 y 150 metros cuadrados. Además, tendrá más de 4.000 metros cuadrados de zonas comunes exteriores donde habrá jardines y áreas verdes, piscina comunitaria, 140 plazas de aparcamiento y 90 trasteros.

En cuanto a los precios que aparecen en la web del residencial, van desde los 236.429 euros (piso de unos 84 metros cuadrados con dos habitaciones, dos baños, terraza de unos siete metros cuadrados, trastero y parking) hasta los 361.082 euros (un ático de cuatro habitaciones, dos baños, casi 20 metros cuadrados de terraza y parking).