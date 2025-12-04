Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende

El desarrollo de un nuevo barrio en Córdoba, en los terrenos donde se ubicaba el antiguo Urende, sigue adelante. El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tiene previsto aprobar la semana que viene la constitución de la junta de compensación de este plan parcial, el O-8, denominado en el PGOU como Carretera del Aeropuerto. El paso es indispensable para poder ejecutar los planes de reparcelación y urbanización, toda vez que hace ya más de dos años que se dio luz verde al proyecto de delimitación del plan.

¿Dónde se ubica este futuro barrio de Córdoba?

El PP O-8 es una bolsa de terreno de unos 108.000 metros cuadrados que se extienden entre la rotonda que da acceso desde la avenida del Aeropuerto a la A-3050 (ronda de Poniente) y la calle Pintor Antonio Luna y entre la propia avenida del Aeropuerto y, más o menos, el Centro de Transfusión Tejidos y Células. Es decir, se ubica en el entorno del antiguo Urende, que cerró su tienda a principios del año 2013, entre el hospital Reina Sofía y el barrio del Nuevo Zoco, del que le separa la avenida del Aeropuerto.

¿Cómo será el futuro barrio junto al antiguo Urende?

El PP O-8 tiene capacidad para 500 viviendas (es uno de los más pequeños que quedan por desarrollar del actual PGOU). En los documentos que fueron hace un par de años al consejo rector se establecía la necesidad de reservar el 10% de aprovechamiento municipal para abonarlo al Ayuntamiento, ya que dada la escasa capacidad de los terrenos se estimaba que el Consistorio no iba a poder hacer uso de los suelos que le corresponden por ley. Ahora, la VPO dentro de esa bolsa de medio millar de viviendas no está descartada, pues dentro de la junta de compensación está Vimpyca (fundación sin ánimo de lucro que se dedica a desarrollar vivienda protegida).

Tienda Urende, cerrada desde 2013, y donde se ubicará un futuro barrio con 500 viviendas. / MANUEL MURILLO

Las 500 viviendas que se dibujan en el proyecto estarían divididas en diez promociones que se desarrollarían en perpendicular a la avenida del Aeropuerto (paralelas entre sí y situadas entre la calle Pintor Antonio Luna y el Urende). Se platean espacios de 46 viviendas cada uno (en seis de los casos), de 48 (en dos) y de 62 y 66 en los dos que quedan.

La trasera de la parte residencial, la que pega al centro de donación, estaría reservada para una zona verde, complementada con el espacio libre entre Urende y la A-3050. Vienen definidos, además, los usos industriales y terciarios (destacando la gran nave de la antigua tienda, donde Lidl quería abrir un supermercado), así como los equipamientos (con reserva de suelo para uso escolar, comercial, social y deportivo).