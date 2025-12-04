María Jesús Botella, tras la multa a La Sacristía: "La profesionalidad en la hostelería es muy grande, fue un hecho puntual"

La delegada territorial de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, ha afirmado este jueves que "la profesionalidad es muy grande en el sector hostelero de Córdoba", después de conocerse la sanción de 15.000 euros impuesta a la taberna La Sacristía por la intoxicación alimentaria con montaditos de pringá registrada el pasado 4 de enero.

En declaraciones a este periódico, esta responsable ha indicado que el incidente, que dejó más de 40 afectados el día de la cabalgata de Reyes en la ciudad, fue "un hecho puntual", aunque también ha subrayado que "esperamos que no se vuelva a repetir en mucho tiempo".

En su opinión, "han funcionado los sistemas. Dijimos que se iba a llegar hasta el final en este asunto y así ha sido". En el mes de febrero pasado, la subdirección de Protección de la Salud de la Junta informó de que los inspectores habían detectado "deficiencias graves", que podían suponer "un peligro para la salud", al analizar lo ocurrido en la taberna, ubicada en el barrio de Santa Marina. Los técnicos propusieron la incoación de un procedimiento sancionador.

Finalmente, una resolución del pasado 1 de octubre insta a La Sacristía al pago de una sanción de 15.000 euros. El establecimiento presentó un recurso de alzada, pero la Consejería de Sanidad lo ha desestimado, poniendo fin a la vía administrativa.

Comidas navideñas

María Jesús Botella ha destacado este jueves que "en estas fechas navideñas, donde hay muchas comidas y donde se sale a comer más a la calle, los sistemas de vigilancia y de inspección siguen funcionando". Como se ha referido, la delegada de Consumo también ha querido "apelar a la profesionalidad, que es muy grande, del sector hostelero de Córdoba.