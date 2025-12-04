Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña

Córdoba contará con un nuevo hospital. La empresa Sanitas ya tiene el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo para su macroproyecto de Noreña. El organismo municipal incluye en el orden del día de la comisión de licencias que se celebrará el próximo martes, 9 de diciembre, el permiso de obras para la construcción de un edificio sanitario en una parcela ubicada en la confluencia de la avenida de Arroyo del Moro y de Isla de Lanzarote, junto al centro de especialidades Castilla del Pino.

Sanitas solicitó hace ocho meses, en abril de este año, la licencia de obra para hacer realidad un proyecto diseñado por el estudio de arquitectura de Rafael Castelló, del que la propia compañía ya había dado algunos detalles hace un año, cuando hizo pública la idea de edificar lo que denomina un "centro integral de salud", que, además de centro médico en sí, albergará una clínica dental y una residencia para mayores.

Inicio de las obras del macroproyecto

Con el paso que se dará el martes, la empresa ya puede iniciar las obras, que, según las fuentes consultadas por este periódico, podrían empezar en enero. La intención de Sanitas cuando a finales de 2024 anunció el proyecto, que tiene un plazo de ejecución de un año, era poner en marcha este centro sanitario a final de 2027.

Mapa con la ubicación del futuro centro médico de Sanitas. / CÓRDOBA

Este macroproyecto, con un enfoque de servicio asistencial "multidisciplinar" es el primero de estas características de Sanitas, que invertirá más de 25 millones en hacerlo realidad. Más de 15 especialidades médicas y quirúrgicas estarán presentes en este centro médico, que prestará atención continuada de adultos y pediatría y dispondrá de resonancia magnética y sala de endoscopia, así como de quirófano para cirugía mayor ambulatoria.

La inteligencia artificial formará parte de este proyecto con la idea de que sirva para reducir las listas y los tiempos de espera en las consultas. La inteligencia artificial se usará también para el diagnóstico por imagen, el tratamiento de los datos médicos y la monitorización continua, según la información difundida por la compañía en su día.

Las últimas tecnologías están presentes también en la clínica dental, donde se utilizará la odontología digital con equipos de última generación y nuevas técnicas de diagnóstico. En cuanto a la residencia de mayores, será la primera de Sanitas en Córdoba y la segunda de Andalucía y contará con 120 camas, zonas comunes, terrazas y jardines.

Dos décadas desde la demolición

La parcela en la que se ubicará este centro sanitario tiene aún espacio libre. Los terrenos albergaban la antigua residencia Teniente Coronel Noreña, que fue demolida hace dos décadas. Sobre ellos, además el centro de especialidades Castilla del Pino, se iba a levantar una torre de 16 plantas que iba a albergar delegaciones de la Junta, la sede de la Tesorería de la Seguridad Social (cuyos terrenos salieron a subasta y son los que utilizará Sanitas para su macroproyecto) y un centro cívico. Sin embargo, nada de eso ha prosperado.

El proyecto concreto de de residencia de mayores de Sanitas se sumará a otros que ya se están llevando a cabo en Córdoba. Este jueves, precisamente, se inaugura la residencia de mayores de Isla Tabarca. Cerca de allí, hace unos meses se puso en servicio otra residencia más, a la que se suma también la de Thor Quiality en Turruñuelos.