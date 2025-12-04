La Junta insta a Hitachi y a los sindicatos a alcanzar un acuerdo sobre el convenio

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Andalucía, Rocío Blanco, ha anunciado este miércoles que ha "sentado" en la sede de su consejería, en Sevilla, a la dirección y a los sindicatos presentes en el comité de empresa de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba y les ha conminado a "llegar a un acuerdo" sobre el convenio colectivo, para que se ponga fin de esta forma al conflicto laboral abierto.

Blanco ha respondido así, en el Pleno del Parlamento andaluz, a las preguntas que sobre este asunto, le ha planteado el parlamentario andaluz por Córdoba de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado.

Así, según ha subrayado, en su consejería están "plenamente comprometidos con la resolución de este conflicto, que dura ya demasiado. Hemos tenido reuniones, hemos tenido contactos telefónicos y esperemos que este conflicto, que está escalando más de lo debido y que está suponiendo un desgaste enorme para los trabajadores, tenga una solución rápida y fácil, que será un acuerdo a ese convenio colectivo que se está empezando a negociar".

Nueva jornada de protestas en Hitachi. / Víctor Castro

Nueva jornada de protestas

La plantilla de Hitachi ha celebrado este miércoles su cuarta jornada de protestas. En ella, ha exigido a la empresa el "desbloqueo de la negociación del convenio colectivo". Así, según ha informado CCOO Córdoba en una nota, los trabajadores de la fábrica cordobesa han recorrido "durante tres horas" varias calles de la capital cordobesa ubicadas en el entorno de la fábrica, mientras que miembros del comité de empresa se han desplazado a Sevilla, al Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), llamados por la Consejería de Empleo, que también ha convocado a la empresa".