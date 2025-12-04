José Antonio Nieto destaca en Córdoba la "saturación" por la falta de jueces en violencia machista

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha destacado este jueves en Córdoba el "problema de saturación" en violencia sobre la mujer, afirmando que "en Andalucía, no solo en Córdoba, hacen falta más jueces especializados en violencia sobre la mujer y en violencia sexual. Máxime, con las nuevas responsabilidades que la ley 1/25 le ha atribuido".

En esta línea, al ser preguntado por las protestas de funcionarios del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba motivadas por el aumento de la carga de trabajo derivado de la Ley de Eficiencia de la Justicia (que les atribuye el conocimiento de otros delitos sobre la mujer como las agresiones sexuales), Nieto ha valorado que "los funcionarios tramitan toda la carga de trabajo que puede sacar adelante un juez. No tiene sentido sacar más carga. Por tanto, sigue habiendo una evidencia de que en el conjunto de Andalucía, no solo en Córdoba, hacen falta más jueces", ha manifestado.

En otro orden de cosas, acerca del recurso planteado ante el Tribunal Supremo por la decisión de comarcalizar la violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Lucena, Cabra y Pozoblanco en la capital, el consejero de Justicia ha señalado que todavía no se conoce la respuesta.

Como se recordará, el pasado julio el Colegio de Abogados de Lucena interpuso un recurso administrativo contra la decisión del Ministerio de Justicia, adoptada en el Real Decreto 422/2025. En junio, Nieto ya criticó que el ministerio trasladase los asuntos de violencia machista de estos partidos judiciales a Córdoba "en contra del criterio" de la Junta de Andalucía.

La Junta reclama un modelo único

Acerca de la comarcalización de los asuntos de violencia sobre la mujer, José Antonio Nieto insiste en que "queremos saber en qué línea actuar. Nos parece que el modelo dual en el que estamos, en unos sitios se comarcaliza y en otros sitios no, es malo, es perjudicial y desorienta".

En declaraciones a este periódico, ha lamentado que el ministerio "no nos responde", recordando que "nosotros ya hemos hecho una propuesta para un sistema integral de toda Andalucía, en la que se comarcalizan esos servicios y se dota de recursos como unidades de valoración, forense, atención psicológica y trabajadores sociales en cada uno de esos puntos". La alternativa, según precisa, es "volver al sistema en el que cada juzgado asuma las responsabilidades que sean necesarias en materia de violencia sobre la mujer y violencia sexual".