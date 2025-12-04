Indra recibirá licencia para instalar su fábrica de radares en Las Quemadas

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto otorgar, la semana que viene, la calificación ambiental a Indra para su fábrica de radares en Las Quemadas. En este caso, la calificación ambiental es el paso anterior a licencia y lo que busca Indra es adaptar la nave en la que ya se ha instalado en la calle Simón Carpintero del citado polígono industrial.

Tal y como avanzó este periódico, en el espacio, Indra se encargará del desarrollo y fabricación de los radares Nemus para vehículos blindados, radares de vigilancia espacial S3T o los radares tácticos multirol MTR basados en tecnología AESA. Y, además de estos tres importantes proyectos, la multinacional española de tecnología, consultoría y defensa traerá a la capital diez más que están por definir.

Una llegada al calor de la Base Logística

La tecnológica desembarcó en Córdoba en abril de 2023 para potenciar una de las ramas más importantes de la compañía como es la industria de defensa, al calor de la Base Logística del Ejército. Tras comprar la cordobesa Deuser, la multinacional puso en marcha una estrategia de crecimiento con su primera planta de fabricación industrial, en una nave alquilada en Las Quemadas.

A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, según informa su web corporativa, con más de 60.000 empleados en todo el mundo, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. Para Córdoba, la previsión de creación de empleo es la de 1.000 puestos de trabajos en 2027.