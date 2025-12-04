Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Imprescindibles del día: las claves que marcan la actualidad esta mañana en Córdoba

El freno a los pisos turísticos ilegales, las reservas hoteleras para el puente de diciembre y los detalles de la exposición inédita de Egipto que abre hoy, lo más destacado de la mañana

Turistas en el centro de Córdoba.

Turistas en el centro de Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Junta de Andalucía intensifica el control sobre las viviendas turísticas con un récord de 452 cierers de pisos ilegales en Córdoba en lo que va de año, más de uno al día. Mientras tanto, el sector hotelero encara un puente de diciembre con previsiones discretas y una ocupación media del 70%, a falta de las reservas de última hora. En paralelo, la ciudad se prepara para la apertura de El despertar a la vida, la nueva exposición inmersiva sobre la infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto que transformará por completo las salas Vimcorsa y Orive, con piezas asombrosas y una experiencia inmersiva desde hoy.

Además, destacamos estas noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Campo

España

TEMAS

  1. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  2. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

