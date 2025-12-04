Boletín
Imprescindibles del día: las claves que marcan la actualidad esta mañana en Córdoba
La Junta de Andalucía intensifica el control sobre las viviendas turísticas con un récord de 452 cierers de pisos ilegales en Córdoba en lo que va de año, más de uno al día. Mientras tanto, el sector hotelero encara un puente de diciembre con previsiones discretas y una ocupación media del 70%, a falta de las reservas de última hora. En paralelo, la ciudad se prepara para la apertura de El despertar a la vida, la nueva exposición inmersiva sobre la infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto que transformará por completo las salas Vimcorsa y Orive, con piezas asombrosas y una experiencia inmersiva desde hoy.
- Freno a los pisos turísticos ilegales en Córdoba: más de 450 viviendas cerradas ya en 2025
- Las reservas hoteleras para el puente de diciembre en Córdoba están al 70% a falta de los turistas de última hora
- Córdoba abre hoy la doble exposición sobre la infancia y adolescencia del Antiguo Egipto: esto es lo que podrás ver
Además, destacamos estas noticias:
Córdoba ciudad
- ¿Pisos nuevos junto al Reina Sofía de Córdoba? Retoman la obra de un residencial tras una década de abandono
- Diario CÓRDOBA publica el anuario ‘Quién es quién en el Tercer Sector en Córdoba’ este viernes 5 de diciembre
- Cinco piezas que no te puedes perder en la exposición sobre el Antiguo Egipto en Córdoba
- ¿Preparados para la inmersión egipcia? Tres, dos uno... Sala Orive
- Córdoba entra en fase previa de alta incidencia por gripe: "Es mucho más contagiosa"
- Córdoba necesita donantes de sangre: activan una campaña extraordinaria tras no alcanzar las cifras necesarias en 2024
- La UCO creará materiales 'gemelos' a los originales de la Mezquita-Catedral de cara a su restauración
Provincia
- Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
- Más de 3 kilos de plata, oro de 24 kilates, amatistas, perlas... así es la nueva corona para la Virgen de Luna
- Puente Genil aprueba la Oferta de Empleo Público 2025: siete plazas para mejorar servicios municipales
Cultura
- Vanesa Martín y su gira 'Casa Mía' aterrizan en Lucena: fecha y lugar del concierto confirmado
- 'La montaña mágica' lleva el debate literario a la provincia de Córdoba
Campo
España
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero