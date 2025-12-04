Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’
Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.
CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 20.30 horas.
Niños
Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’
Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas Corredera (17.00), Central (17.00) y Villarrubia (17.30), a cargo de Pura Mayorgas, Lúa y Máximo Ortega. Asistencia libre.
CÓRDOBA. Bib. Corredera, Central y Villarrubia.
Varias.
17.00 y 17.30 horas.
Real Academia
Conferencia por el Día de la Constitución
Con motivo del Día de la Constitución, tendrá lugar la conferencia El poder judicial en la Constitución Española, impartida por Miguel Ángel Pareja Vallejo.
CÓRDOBA. Sala Mudéjar del Rectorado.
Avda. Medina Azahara, 5.
19.30 horas.
Corales cordobesas
Actuación de la coral Hijas de la Luna-Voces de mujeres
Ofrecerá un repertorio de canciones, en su mayor parte de autores españoles e hispanoamericanos contemporáneos. La entrada es libre.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales.
20.00 horas.
Musical
‘Mamma mía!’ en el Gran Teatro
El Gran Teatro acoge el musical Mamma mía! Localidades: de 25 a 70 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.30 horas.
Música
Concierto ‘Ziryab y la música de Al-Andalus’
Ziryab y la música de Al-Andalus, concierto de Francisco Javier Palomeque.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.30 horas.
Cantarillo 2025
Música en Navidad
Concierto del quinteto de metales Córdoba Bell Brass, abriendo el ciclo Cantarillo. Música en Navidad. Ofrecerá el programa Preludiando la Navidad de manera vibrante. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Iglesia de San Andrés.
Plaza de San Andrés.
18.00 horas.
Música
Concierto en Hagar
En directo música a cargo de Atención Tsunami & Guar.
CÓRDOBA. Sala Hangar.
Avda. de la Libertad, 2.
20.30 horas.
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero