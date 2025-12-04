Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 4 de diciembre de 2025

Exposición

‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa. Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9. De 10.30 a 20.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas Corredera (17.00), Central (17.00) y Villarrubia (17.30), a cargo de Pura Mayorgas, Lúa y Máximo Ortega. Asistencia libre.

CÓRDOBA. Bib. Corredera, Central y Villarrubia. Varias. 17.00 y 17.30 horas.

Real Academia

Conferencia por el Día de la Constitución

Con motivo del Día de la Constitución, tendrá lugar la conferencia El poder judicial en la Constitución Española, impartida por Miguel Ángel Pareja Vallejo.

CÓRDOBA. Sala Mudéjar del Rectorado. Avda. Medina Azahara, 5. 19.30 horas.

Corales cordobesas

Actuación de la coral Hijas de la Luna-Voces de mujeres

Ofrecerá un repertorio de canciones, en su mayor parte de autores españoles e hispanoamericanos contemporáneos. La entrada es libre.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Musical

‘Mamma mía!’ en el Gran Teatro

El Gran Teatro acoge el musical Mamma mía! Localidades: de 25 a 70 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.30 horas.

Música

Concierto ‘Ziryab y la música de Al-Andalus’

Ziryab y la música de Al-Andalus, concierto de Francisco Javier Palomeque.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.30 horas.

Cantarillo 2025

Música en Navidad

Concierto del quinteto de metales Córdoba Bell Brass, abriendo el ciclo Cantarillo. Música en Navidad. Ofrecerá el programa Preludiando la Navidad de manera vibrante. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de San Andrés. Plaza de San Andrés. 18.00 horas.

Música

Concierto en Hagar

En directo música a cargo de Atención Tsunami & Guar.