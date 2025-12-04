Homenaje de Cruz Roja a sus voluntarios: "Ellos son el corazón y la fuerza que lo mueve todo"

La Biblioteca Pública Grupo Cántico de Córdoba ha sido escenario este jueves de un homenaje a las casi 4.000 personas que componen el equipo de voluntarios de Cruz Roja en la provincia de Córdoba. El encuentro, celebrado en vísperas del Día Internacional del Voluntariado, tenía como objetivo la puesta en valor del "esfuerzo, la dedicación y el compromiso” de quienes regalan su tiempo para mejorar la vida de otras personas, según han destacado Cándida Ruiz, presidenta de la entidad, y Ana Belén Losada, responsable provincial del voluntariado.

Según Losada, el perfil tipo del voluntario es una mujer (el 62% del total) y una edad media de unos 29 años, aunque hay voluntarios "desde los 12 años, edad a la que ya pueden participar, hasta más de 90". Todos ellos aportan su granito de arena en áreas muy distintas desde la atención a mayores, a familias en situación de vulnerabilidad, personas sin hogar, mejora y búsqueda de empleo, integración de personas migrantes y emergencias. Para ser voluntario, ha recordado, "solo hay que dar el paso y comprometerse", para lo cual basta con acercarse a la entidad donde "tenemos las puertas abiertas" y tener "ganas de vivir la experiencia". En su opinión, "cuando tú crees que vas a dar, al final te das cuenta de que estás recibiendo, y eso no tiene precio".

Durante el evento, doce voluntarios, uno por cada asamblea local cordobesa, ha recibido una distinción que simboliza el agradecimiento y el aplauso a todo el colectivo. “Lo más valioso que tenemos en Cruz Roja es su voluntariado, ellos son el corazón y la fuerza que lo mueve todo”, destacaron responsables de Cruz Roja.

Antonio Pareja, voluntario de Cruz Roja Córdoba. / Manuel Murillo Martínez / COR

"Recibo mucho más de lo que doy"

Uno de los homenajeados ha sido Antonio Pareja, voluntario de la asamblea en la capital, quien decidió incorporarse a Cruz Roja cuando se jubiló como comercial siguiendo el ejemplo de sus hijos, que desde hace años colaboraban con la entidad. En los meses que lleva participando en esta labor, ha colaborado en diferentes áreas apoyando eventos de mayores, en tareas logísticas o de refuerzo en campañas como la de la Lotería del Horo. "Voy donde hace falta, me organizo y me encajo donde se me necesite", ha asegurado, antes de destacar que ser voluntario es una actividad muy satisfactoria: “Recibo mucho más de lo que doy; esta experiencia te llena y te mantiene activo”.

María José Cantero. / Manuel Murillo Martínez / COR

"Somos la primera cara que ven los voluntarios"

María José Cantero, joven estudiante voluntaria en la Asamblea de Lucena lleva tres años y medio colaborando con la entidad recibiendo a quienes llegan por primera vez a Cruz Roja interesados en sumarse al voluntariado, para orientarles sobre los proyectos disponibles y acompañarlos durante todo su recorrido. “Somos la primera cara que ven cuando llegan, nuestra misión es ayudarlos a encontrar dónde pueden aportar más”, ha comentado. Aunque reconoce que no es fácil encontrar a personas dispuestas a comprometerse de forma estable en proyectos solidarios, asegura que "hay muchos voluntarios muy entregados a la causa y cada vez más jóvenes interesados en participar".

Maribel García, voluntaria de Cruz Roja. / Manuel Murillo Martínez / COR

"Muchos llegan derrumbados, tener a alguien que les escuche les da esperanza"

Maribel García trabajaba en una entidad financiera, un mundo muy distinto al de la solidaridad. Se convirtió en voluntaria en 2017, para llenar parte de su tiempo tras la jubilación, y desde entonces está feliz con la experiencia. "Estuve en otras actividades, pero quería hacer algo con calado social, algo que me llenara, pero que no tuviera un fin meramente personal”, cuenta. Con el tiempo ha participado en proyectos de acogida, de empleo y en captación de fondos para la entidad, adaptándose a las necesidades de cada área. Según su testimonio, algunas de las situaciones que vive con personas atendidas son profundamente reveladoras: “Muchos llegan totalmente derrumbados, y aunque no podamos ayudarles en todo, tener a alguien que les escuche y les oriente les da esperanza”. Ser voluntaria es una fuente de satisfacción: "Me aporta mucho poder ayudar porque sé que hace falta", afirma, consciente de que "sin el trabajo de tantas personas, esto no saldría adelante".