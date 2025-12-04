Análisis
Freno a los pisos turísticos ilegales en Córdoba: más de 450 viviendas cerradas ya en 2025
La Junta de Andalucía cierra al día en la capital 1,4 viviendas de particulares que no tenían los permisos para operar
La Junta de Andalucía, en lo que va de año, ha cancelado un total de 452 viviendas de uso turístico (VUT) en Córdoba, según han informado fuentes del Gobierno autonómico, competente en la materia, a este periódico. Esto significa que, de media, se dan de baja, por incumplimiento de la normativa, 1,4 pisos de este tipo. Para el mismo periodo, se dieron de alta 722 VUT, más de dos diarias.
La cifra de cancelaciones, que abarca hasta el 1 de diciembre, ya es superior a la de todo el año pasado, cuando se cerraron 373 inmuebles turísticos particulares. Si bien la subida es destacada, la Junta aboga por un control mayor de los pisos turísticos ilegales, así como por sanciones más elevadas.
Para ello, el Consejo de Gobierno celebrado esta semana ha aprobado el proyecto de Ley de Turismo Sostenible, que endurece los mecanismos de control para garantizar el desarrollo de la actividad turística y que dota a los ayuntamientos de más capacidad de ordenación del sector y de las plazas.
Además de introducir más mecanismos de inspección y control del sector, el proyecto de ley, que entraría en vigor en 2026, endurece también las sanciones. Dichas sanciones se dividen en tres categorías y pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros. Así, la prestación de un servicio de alojamiento clandestino podría tener una multa mínima de 25.000 euros y máxima de 100.000 euros mientras que si se ha realizado el expediente para obtener la autorización aportando datos falsos en la declaración responsable la multa puede llegar al importe máximo de 600.000 euros.
El sector aplaude la medida
La presidenta de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor), Matilde de la Hoz, señala a este periódico que el sector «siempre va a estar a favor de una regulación mayor para las viviendas de uso turístico». Una de las razones es que las que cumplen con la norma puedan hacerlo en igualdad de condiciones y no en un marco donde la competencia desleal puede llegar a ser letal. Como recuerda De la Hoz, «en estos años, inspecciones ha habido pocas, como ha habido poco control, y siempre se ha dicho que es por falta de medios», por lo que espera que esa nueva ley dote de forma real de más inspectores a la administración para perseguir a esos pisos clandestinos.
Prohibiciones de nuevas VUT en Córdoba
En Córdoba capital, está prohibido poner un piso en el alquiler turístico si ese piso está situado en el distrito centro o en el distrito sur. No lo están, ojo, los apartamentos turísticos, que son alojamientos muy distintos a las VUT. Mientras la vivienda de uso turístico es la que un particular destina a este mercado (anunciándose, por ejemplo, en plataformas como Airbnb), los apartamentos turísticos son bloques enteros cuyos pisos están todos destinados a este fin. El Ayuntamiento decidió tomar la decisión de no dar más licencias a VUT en los citados distritos al percibirse que ya estaban lo suficientemente saturados como para influir en el entorno (con la subida de precios de los pisos de uso residencial, por ejemplo).
¿Cuántas VUT hay?
Según el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, en la provincia de Córdoba hay 3.632 viviendas de uso turístico, y la mayoría, hasta 3.325, se localizan en la capital. Del total de la capital, hasta 3.067 de esas viviendas se alquilan enteras, mientras que apenas 258 se ponen en el mercado por habitaciones. Dentro de Andalucía y analizando solo las capitales de provincia (hay municipios costeros que superan en datos a estas capitales), Málaga es la ciudad con mayor número de VUT, casi 13.000, seguida de Sevilla capital, donde no se llega a las 10.000. Los datos entre capitales de provincia son bastante disparejos, pues mientras Córdoba, Granada o Cádiz se sitúan entre las 2.000 y 3.000, en Huelva y Jaén no hay ni 300.
¿Hay sobreoferta de plazas turísticas?
Córdoba capital tiene, entre hoteles, viviendas de uso turístico (VUT) y apartamentos turísticos más de 24.000 plazas para alojar al visitante. ¿Es una cifra alta? Matilde de la Hoz, presidenta de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor), tiene claro que sí. «Hay demasiada oferta de plazas turísticas en la ciudad», afirma tajante, y añade que desde la asociación que preside llevan años reclamando una moratoria para la apertura de más alojamientos, no solamente VUT, sino de todo tipo en determinadas zonas. En opinión de De la Hoz, «Córdoba no tiene un proyecto de turismo y se precisa de un plan serio y no solo de un estudio sobre viviendas turísticas particulares». Además, entiende que si para vetar a las VUT se ha usado de argumento su afección a las viviendas residenciales, «debería ocurrir lo mismo con los apartamentos turísticos, que se quedan con edificios enteros y que además suelen ser obra de cadenas hoteleras o fondos de inversión cuyas ganancias no se quedan en la ciudad». Lo que sí está claro, en el reparto de plazas actual, es que las VUT son las que acumulan la mayoría de las plazas (más de 15.000 según una estimación de mayo del INE con una media de cinco plazas por piso). En cuanto a los hoteles, con datos de octubre, los más de 80 que hay cuentan con unas 7.600 plazas mientras que los 392 apartamentos contabilizados suman algo más de 1.300.
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero