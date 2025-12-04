Freno a los pisos turísticos ilegales en Córdoba: más de 450 viviendas cerradas ya en 2025

La Junta de Andalucía, en lo que va de año, ha cancelado un total de 452 viviendas de uso turístico (VUT) en Córdoba, según han informado fuentes del Gobierno autonómico, competente en la materia, a este periódico. Esto significa que, de media, se dan de baja, por incumplimiento de la normativa, 1,4 pisos de este tipo. Para el mismo periodo, se dieron de alta 722 VUT, más de dos diarias.

La cifra de cancelaciones, que abarca hasta el 1 de diciembre, ya es superior a la de todo el año pasado, cuando se cerraron 373 inmuebles turísticos particulares. Si bien la subida es destacada, la Junta aboga por un control mayor de los pisos turísticos ilegales, así como por sanciones más elevadas.

Para ello, el Consejo de Gobierno celebrado esta semana ha aprobado el proyecto de Ley de Turismo Sostenible, que endurece los mecanismos de control para garantizar el desarrollo de la actividad turística y que dota a los ayuntamientos de más capacidad de ordenación del sector y de las plazas.

Además de introducir más mecanismos de inspección y control del sector, el proyecto de ley, que entraría en vigor en 2026, endurece también las sanciones. Dichas sanciones se dividen en tres categorías y pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros. Así, la prestación de un servicio de alojamiento clandestino podría tener una multa mínima de 25.000 euros y máxima de 100.000 euros mientras que si se ha realizado el expediente para obtener la autorización aportando datos falsos en la declaración responsable la multa puede llegar al importe máximo de 600.000 euros.

El sector aplaude la medida

La presidenta de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor), Matilde de la Hoz, señala a este periódico que el sector «siempre va a estar a favor de una regulación mayor para las viviendas de uso turístico». Una de las razones es que las que cumplen con la norma puedan hacerlo en igualdad de condiciones y no en un marco donde la competencia desleal puede llegar a ser letal. Como recuerda De la Hoz, «en estos años, inspecciones ha habido pocas, como ha habido poco control, y siempre se ha dicho que es por falta de medios», por lo que espera que esa nueva ley dote de forma real de más inspectores a la administración para perseguir a esos pisos clandestinos.

Prohibiciones de nuevas VUT en Córdoba

En Córdoba capital, está prohibido poner un piso en el alquiler turístico si ese piso está situado en el distrito centro o en el distrito sur. No lo están, ojo, los apartamentos turísticos, que son alojamientos muy distintos a las VUT. Mientras la vivienda de uso turístico es la que un particular destina a este mercado (anunciándose, por ejemplo, en plataformas como Airbnb), los apartamentos turísticos son bloques enteros cuyos pisos están todos destinados a este fin. El Ayuntamiento decidió tomar la decisión de no dar más licencias a VUT en los citados distritos al percibirse que ya estaban lo suficientemente saturados como para influir en el entorno (con la subida de precios de los pisos de uso residencial, por ejemplo).

¿Cuántas VUT hay?

Según el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, en la provincia de Córdoba hay 3.632 viviendas de uso turístico, y la mayoría, hasta 3.325, se localizan en la capital. Del total de la capital, hasta 3.067 de esas viviendas se alquilan enteras, mientras que apenas 258 se ponen en el mercado por habitaciones. Dentro de Andalucía y analizando solo las capitales de provincia (hay municipios costeros que superan en datos a estas capitales), Málaga es la ciudad con mayor número de VUT, casi 13.000, seguida de Sevilla capital, donde no se llega a las 10.000. Los datos entre capitales de provincia son bastante disparejos, pues mientras Córdoba, Granada o Cádiz se sitúan entre las 2.000 y 3.000, en Huelva y Jaén no hay ni 300.