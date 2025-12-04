Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 4 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 5 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Felisa Vioque Padilla

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Eloisa Maya Cortés

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Isabel María Delgado Carmona

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
  2. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  3. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  4. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  5. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  6. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  7. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  8. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

La Fundación Bangassou, Labor Maint, Secalflor y el IES Galileo Galiei reciben los Premios Emacsa

La Fundación Bangassou, Labor Maint, Secalflor y el IES Galileo Galiei reciben los Premios Emacsa

Vecinos del barrio del Guadalquivir protestan por "el abandono de la Manzana 14"

Vecinos del barrio del Guadalquivir protestan por "el abandono de la Manzana 14"

Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores en Noreña

Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores en Noreña

Los fallecidos en Córdoba el jueves 4 de diciembre

Homenaje de Cruz Roja a sus voluntarios: "Ellos son el corazón y la fuerza que lo mueve todo"

Córdoba estrena el centro residencial Vitalia Delicias, con 150 plazas y un 90% de habitaciones individuales

Córdoba estrena el centro residencial Vitalia Delicias, con 150 plazas y un 90% de habitaciones individuales

Una exposición recorre el legado de la familia Corral de Almodóvar

Una exposición recorre el legado de la familia Corral de Almodóvar

Cinema25 reafirma su consolidación en la agenda cultural de Córdoba alcanzando los 5.000 asistentes

Cinema25 reafirma su consolidación en la agenda cultural de Córdoba alcanzando los 5.000 asistentes
Tracking Pixel Contents