Los dulces conventuales vuelven a endulzar la Plaza de las Tendillas con su causa solidaria

Atravesando los puestos navideños y las atracciones para niños en la plaza de las Tendillas, se llega a la carpa donde la hermandad del Calvario ha vuelto a montar, tras 20 años, su tradicional puesto de dulces conventuales. Al entrar, un pequeño belén y los villancicos sonando uno tras otro envuelven el espacio en un ambiente cálido y festivo típico de estas fechas, mientras los visitantes recorren el mostrador improvisado buscando sus dulces favoritos. La mezcla de aromas, conversaciones y música crea una sensación que recuerda a la Navidad de siempre.

Una iniciativa solidaria

Juan Carlos Soler, tesorero de la Hermandad, explica que la iniciativa surge para apoyar a los conventos y a las familias más necesitadas. “Somos voluntarios y no nos llevamos ningún beneficio, animamos a la población a que siga respondiendo como cada año, no solo por ayudar, sino porque estos dulces solo se pueden encontrar aquí", afirma. Desde el voluntariado buscan ayudar a conventos que no tienen distribuidores ni grandes obradores. "Gracias a esto, muchas comunidades religiosas pueden mantenerse gran parte del año", señala Juan Carlos.

Desde primera hora de la mañana, ya se habían vendido más de diez cajas de algunos de los dulces más codiciados, aunque el puesto ofrece una gran variedad: mieles, magdalenas, trufas, tortas, todo tipo de mazapanes y otras muchas especialidades tradicionales. Cada dulce es 100% artesanal, elaborado siguiendo recetas que, en algunos conventos, se conservan desde hace más de 200 años. Esta mezcla de tradición y dedicación convierte cada producto en "un pequeño tesoro navideño".

Los dulces conventuales endulzan Las Tendillas / Manuel Murillo

Pepe Vivas, uno de los hermanos más antiguos de la hermandad, recuerda con orgullo su participación a lo largo de los años: “Llevo 50 años como hermano y me apunto a todo lo que hagan. Si es por ayudar, mejor”. Su entusiasmo se refleja en la atención que brindan los voluntarios a cada visitante, siempre con una sonrisa y un consejo sobre qué dulce elegir.

Dulces que solo se pueden encontrar aquí

Los compradores también destacan la calidad y la singularidad de los productos. “Vengo todos los años a por estos dulces, solo se pueden comprar aquí”, comenta una de las visitantes, mientras llena bolsas con las especialidades de distintos conventos. Otro añade que "con esto tenemos para todas las Navidades y además colaboramos”.

Además de apoyar a los conventos, una parte de lo recaudado se destina a cestas navideñas que Cáritas reparte entre más de 50 familias, para que puedan disfrutar de las fiestas con alegría. La implicación de la Hermandad es total: numerosos voluntarios se turnan durante todo el horario de apertura, asegurándose de que la muestra funcione a la perfección.

La 20ª Muestra de Dulces Conventuales ofrece productos de conventos de Jaén, Sevilla, Granada, Cádiz, Badajoz, Cáceres, y de Córdoba, así como de sus municipios: Montilla, Villaviciosa, Belalcázar y Aguilar de la Frontera. Cada dulce es una muestra de la tradición y del cuidado con el que se elaboran estas recetas centenarias, transmitidas de generación en generación.

La muestra permanecerá en la plaza del 4 al 8 de diciembre, de 10.00 a 20.00 horas, ofreciendo a los cordobeses y a los visitantes la oportunidad de disfrutar de la tradición, endulzarse las fiestas y colaborar con una causa solidaria que une sabor, historia y generosidad. Entre villancicos, aromas de miel y chocolate y la alegría de los más pequeños, la plaza se transforma en un pequeño rincón de Navidad, donde cada dulce cuenta una historia y cada compra ayuda a mantener viva una tradición centenaria.