Diario CÓRDOBA publica el anuario ‘Quién es quién en el Tercer Sector en Córdoba’ este viernes 5 de diciembre

El tercer sector constituye uno de los pilares fundamentales de la economía social y solidaria en la provincia de Córdoba. Está integrado por fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, cooperativas y empresas sociales y desempeña un papel clave en la prestación de servicios para colectivos sociales, en la promoción de la inclusión e integración social de esas personas, en la generación de empleo adaptado y en el fortalecimiento del tejido comunitario.

A pesar del destacado crecimiento en los últimos años del tercer sector en la provincia de Córdoba y de su importante labor, la visibilidad pública y existencia de las entidades que lo conforman sigue siendo limitada.

Medida del Ayuntamiento de Córdoba a favor de la accesibilidad. / AJ González

Por este motivo, Diario CÓRDOBA publica este viernes 5 de diciembre la primera edición de una publicación de 92 páginas, denominada ‘Quién es quién en el Tercer Sector en Córdoba’, un trabajo periodístico especializado que proporciona espacio a las principales entidades y empresas del tercer sector en Córdoba, con el propósito de difundir su labor, fomentar la colaboración interinstitucional y acercar a la ciudadanía el valor social y económico que generan.

Curso de Fepamic para asistencia y acompañamiento en transporte adaptado. / CÓRDOBA

Este primer anuario del tercer sector en Córdoba se distribuye, de forma gratuita, con la compra de cada ejemplar del periódico y también quedará recogido en la edición digital de Diario CÓRDOBA. Este trabajo, coordinado por el jefe de Nuevas Publicaciones de Diario CÓRDOBA, Francisco Expósito, ha contado con la colaboración de varios periodistas y fotoperiodistas y con el respaldo de las propias entidades que en la publicación salen reflejadas. Comienza con la aportación de los principales números y resultados del tercer sector en la provincia de Córdoba, un ámbito en continuo crecimiento.

Visita de usuarios de Futuro Singular al hospital Valle de Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo para familiarizarles con la atención sanitaria. / CÓRDOBA

Información de servicio público

Tras esta introducción, se van desgranando los principales datos de interés y objetivos de un centenar de asociaciones, entidades y fundaciones relacionadas con el tercer sector, lo que abarca tanto a niños, como personas con diferentes discapacidades, enfermedades o necesidades sanitarias o educativas especiales, población mayor, colectivos más vulnerables socialmente por violencia de género, inmigración o que viven en países menos desarrollados, economía más deficitaria o con más dificultad para encontrar un empleo o recibir una educación.

Los nuevos estudiantes de UCOIncluye, junto a los representantes de las instituciones promotoras del curso, el día que se presentó esta actividad el pasado mes de octubre. / CÓRDOBA

Algunas de las entidades y fundaciones que tienen cabida en este primer anuario del tercer sector de Córdoba llevan incluso más de 50 años de andadura, mientras que otras son de más reciente creación, para atender nuevas necesidades que están surgiendo en estos tiempos más actuales. ‘Quién es quién en el Tercer Sector en Córdoba’ cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba (Córdoba incluye); de la Universidad de Córdoba, así como el de Fepamic y Futuro Singular Córdoba.