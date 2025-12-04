Sucesos
Cuatro personas mayores trasladadas al Reina Sofía tras un incendio en un piso en la zona de El Camping
Dos viviendas y sus cinco residentes han sido desalojadas por presencia de humo
Los bomberos de Córdoba han desalojado este jueves a cinco personas mayores de dos pisos en la zona del Camping tras un incendio en una vivienda en la calle Profesor Lucena Conde. Cuatro de ellas, con patologías previas y movilidad reducida, han sido evacuadas al hospital Reina Sofía por inhalación de humo, según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba.
Dos viviendas afectadas
El incendio se ha producido a las 6.40 horas de este jueves en un piso situado en la tercera planta de la calle Profesor Lucena Conde número 6. El humo se ha propagado a una vivienda más y los residentes de ambos inmuebles han tenido que ser evacuados por la presencia de humo en el interior.
Según han precisado los bomberos, todos ellos son personas mayores, algunos, además, con patologías previas y movilidad reducida. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y sanitarios del 061 que han atendido a los afectados en el lugar. Cuatro de ellos, además, han requerido el traslado al hospital Reina Sofía.
