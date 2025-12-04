Córdoba se sumerge en el Antiguo Egipto: estas son las primeras impresiones de la muestra inmersiva

La Sala Vimcorsa, transformada para la ocasión, recibe al visitante con una penumbra cálida y acogedora. Los paneles, iluminados con LED, dibujan un recorrido que invita a detenerse frente a cada vitrina y observar con detalle las piezas, mientras las explicaciones permiten comprender el contexto histórico de manera ordenada. Aquí comienza El despertar de la vida-Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto, una exposición que, más allá de pirámides y momias, muestra la vida cotidiana, la educación, la maternidad, el juego y los primeros cuidados de los niños egipcios.

En la entrada, varios visitantes revisan sus móviles para mostrar el código QR que garantiza pasar. La muestra es completamente gratuita, pero la reserva previa en la web oficial es obligatoria para controlar el aforo y evitar colas. A algunos se les atraganta un poco, buscando el correo, ajustando la pantalla, o porque no se habían enterado de este método y no tienen entrada, pero el personal se acerca con paciencia para ayudarles y asegurarse de que nadie se quede fuera.

Justo en la puerta, un grupo de escolares se despide de la sala, todavía comentando lo que acaban de ver "¡Qué chulo ha estado, maestra, me ha encantado!", exclama uno de los niños respaldado por sus compañeros y compañeras. La profesora, satisfecha y contenta de que les haya gustado, les recuerda que la siguiente etapa es la experiencia inmersiva: "¡Ahora os toca la Sala Orive, os va a fascinar!".

A. J. González

Las piezas más llamativas

Dentro, algunas de las piezas que más atraen las miradas son las que tienen algún tipo de interacción, entre ellas el busto multisensorial de Nefertiti. Niños y adultos se acercan a tocarla y escuchar las explicaciones que ofrece según toques en un lugar o en otro, explicaciones que además se adaptan al lenguaje de niños cuando es uno de ellos quien quiere comprender la historia. Maialen, emocionada, les cuenta a sus padres lo que está viendo y lo califica como "mi parte favorita de todo". Su madre, Iratxe, comenta que es "una exposición muy enriquecedora. Ella se fija en los juguetes y yo en la maternidad, que también es muy interesante", una exposición donde cada persona encuentra algo con lo que conectar y sentirse identificado.

Una niña se adentra en la muestra sobre Egipto. / Manuel Murillo

José Manuel Pérez, visitante adulto, reflexiona mientras observa los instrumentos quirúrgicos y los amuletos, "me ha sorprendido la cantidad de detalles cotidianos que se conservan", afirma, "no hay pirámides o momias que es lo que todos conocemos: ves la vida de los niños, los juegos, los cuidados… te hace conectar más con la historia y entenderla". Otro grupo de amigos habla de lo fascinantes que les han resultado los jeroglíficos, "son piezas muy grandes, de hace muchos años, impresiona pensar que otra persona escribió ahí hace tanto tiempo"

Los objetos cotidianos permiten que los niños se identifiquen con la infancia de hace miles de años, mientras que los adultos descubren el papel de la familia, la educación y los rituales protectores, o la tristeza de la muerte infantil. La exposición muestra cómo la medicina, la magia y la religión estaban estrechamente vinculadas, y cómo los amuletos acompañaban a los niños incluso tras la muerte, reflejando la alta mortalidad infantil y materna.

Exposición sobre Egipto en Córdoba. / Manuel Murillo

Dos salas para recorrer

Tras recorrer Vimcorsa, los visitantes se adentran en la Sala Orive, transformada en un entorno inmersivo que simula el interior de un templo egipcio. La sala, teñida de negro, concentra la mirada del espectador en la proyección y en los elementos visuales. Aquí, la narrativa audiovisual sigue las mismas etapas de Vimcorsa, para transformar toda la información con la que llegan en sus cabezas en algo más impactante y visual, que se les grabe en la memoria.

Los visitantes se sumergen por completo. Una pareja comenta en susurros, "esto te hace sentir lo que acabas de ver, ahora le pongo orden a todo". Al salir de Orive, las opiniones son unánimes: "la experiencia inmersiva completa la exposición". Una familia se va encantada de vivir la experiencia completa, deseando que surjan más iniciativas como esta que "acerquen la historia que no conocemos a todo el mundo y la hagan asequible".

El despertar de la vida-Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto se puede visitar de martes a sábado, de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30, y los domingos y festivos, de 10:00 a 14:00. Del 4 al 8 de diciembre, el horario especial será de 10:30 a 20:30. La entrada es gratuita, con reserva previa en la web.