Residencias de mayores
Córdoba estrena el centro residencial Vitalia Delicias, con 150 plazas y un 90% de habitaciones individuales
La consejera Loles López aboga por situar a las personas en el centro de los cuidados y convertir estos lugares “en hogares llenos de vida”
El nuevo centro residencial Vitalia Delicias ha abierto sus puertas este jueves en Córdoba con un acto inaugural al que han asistido representantes institucionales y de la entidad. La instalación incorpora un modelo de atención centrado en la persona y orientado a crear entornos más parecidos a un hogar que a una residencia tradicional.
Durante la inauguración, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado la importancia de avanzar hacia espacios donde los mayores “se sientan cómodos, acompañados y felices”. También ha defendido la necesidad de colaboración entre administraciones, entidades y empresas para mejorar la calidad de los cuidados.
150 plazas
El nuevo centro suma 150 plazas y un elevado porcentaje de habitaciones individuales -en torno al 90%- con el objetivo de reforzar la intimidad y el bienestar de los residentes. Según ha explicado el CEO de Vitalia Home, Chema Cosculluela, la estructura del centro se ha basado en unidades de convivencia de 15 personas para evitar la masificación y favorecer un trato más cercano.
La Junta de Andalucía ha enmarcado esta apertura dentro de su estrategia de modernización del sistema de cuidados, que ha incluido líneas de financiación para la construcción y reforma de centros destinados a mayores y personas con discapacidad. En este contexto, cuatro centros de Vitalia en la comunidad han recibido subvenciones de 3 millones de euros para adaptarse al modelo de atención personalizada que se impulsa.
El acto ha contado además con la presencia del delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina; el viceconsejero de Inclusión Social, José Repiso; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento, Bernardo Jordano.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero