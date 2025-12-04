Córdoba estrena el centro residencial Vitalia Delicias, con 150 plazas y un 90% de habitaciones individuales

El nuevo centro residencial Vitalia Delicias ha abierto sus puertas este jueves en Córdoba con un acto inaugural al que han asistido representantes institucionales y de la entidad. La instalación incorpora un modelo de atención centrado en la persona y orientado a crear entornos más parecidos a un hogar que a una residencia tradicional.

Durante la inauguración, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado la importancia de avanzar hacia espacios donde los mayores “se sientan cómodos, acompañados y felices”. También ha defendido la necesidad de colaboración entre administraciones, entidades y empresas para mejorar la calidad de los cuidados.

Vitalia Delicias, desde fuera. / Chencho Martínez

150 plazas

El nuevo centro suma 150 plazas y un elevado porcentaje de habitaciones individuales -en torno al 90%- con el objetivo de reforzar la intimidad y el bienestar de los residentes. Según ha explicado el CEO de Vitalia Home, Chema Cosculluela, la estructura del centro se ha basado en unidades de convivencia de 15 personas para evitar la masificación y favorecer un trato más cercano.

La Junta de Andalucía ha enmarcado esta apertura dentro de su estrategia de modernización del sistema de cuidados, que ha incluido líneas de financiación para la construcción y reforma de centros destinados a mayores y personas con discapacidad. En este contexto, cuatro centros de Vitalia en la comunidad han recibido subvenciones de 3 millones de euros para adaptarse al modelo de atención personalizada que se impulsa.

Residencia Vitalia, en la calle Isla Tabarca / Manuel Murillo.

El acto ha contado además con la presencia del delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina; el viceconsejero de Inclusión Social, José Repiso; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento, Bernardo Jordano.