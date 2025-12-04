COMERCIO EN CÓRDOBA
Campaña de Navidad 2025: estos son los festivos con apertura de comercios en Córdoba
El último mes de 2025 concentra la mayoría de los festivos autorizados en los que los que tiendas, supermercados y centros comerciales pueden abrir sus puertas
La campaña de Navidad en los comercios de Córdoba está en marcha y con ella se amplía el calendario de apertura de los comercios en festivo, con autorización para abrir sus puertas en la mayoría de jornadas festivas hasta el final de 2025.
En Córdoba, además, la zona centro de la capital es considerada por la Junta de Andalucía como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), lo que permite a los comercios abrir en todos los festivos si así lo desean.
Para el resto de comercios, el calendario se rige por la Orden de 24 de junio de 2024, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2025 y se faculta a los ayuntamientos a solicitar la permuta de hasta dos días para el citado año.
Festivos de apertura en diciembre de 2025
Los festivos de apertura comercial autorizada en diciembre de 2025 son:
- 6 de diciembre, sábado
- 8 de diciembre, lunes
- 14 de diciembre, domingo
- 21 de diciembre, domingo
- 28 de diciembre, domingo
Además, de cara al final de la campaña de Navidad y Día de Reyes, y con motivo del inicio de las rebajas, la Junta de Andalucía ha autorizado la apertura de comercios el domingo 4 de enero y domingo 11 de enero de 2026.
Festivos de apertura en Córdoba en 2026
La Orden de 23 de junio de 2025, establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2026, al margen de la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Los festivos de apertura en 2026 son los siguientes:
- Domingo 4 de enero
- Domingo 11 de enero
- Sábado 28 de febrero
- Jueves 2 de abril
- Domingo 3 de mayo
- Domingo 5 de julio
- Domingo 26 de julio
- Domingo 2 de agosto
- Sábado 15 de agosto
- Lunes 12 de octubre
- Lunes 2 de noviembre
- Domingo 29 de noviembre
- Lunes 7 de diciembre
- Domingo 13 de diciembre
- Domingo 20 de diciembre
- Domingo 27 de diciembre
