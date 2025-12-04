Chocolatada, 'zambombá' y multitud de sorteos: La Viñuela presenta su campaña de Navidad para "fidelizar" clientes

El Centro Comercial Abierto La Viñuela de Córdoba ha presentado este jueves su programa de actividades para la campaña de Navidad con el objetivo no solo de atraer a nuevos clientes, sino también de fidelizar a un público que, aseguran, “encontrará aquí de todo”. Entre las propuestas destacan las zambombás, la tradicional chocolatada y un sorteo de mil euros en compras, además de diversos regalos para los clientes.

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha recordado este jueves que la Navidad es “la principal campaña del sector del comercio” y que resulta “vital para la economía y para la ciudad”. Por ello, ha incidido en la importancia de unas actividades que buscan promocionar y animar al consumo. También ha felicitado a la asociación comercial por “el fantástico trabajo que realizan cada año”, reflejado en un programa “tan amplio” y variado.

Celebración de la 'zambombá' el año pasado en La Viñuela. / Manuel Murillo

A continuación, el presidente del Centro Comercial Abierto La Viñuela, Manuel Valentín Calvo, ha descatado con orgullo que el barrio, en estas fechas, “se transforma para hacer realidad los sueños de los clientes”, ofreciendo “multitud de artículos para comprar” y combinando “lo tradicional con lo virtual”, en referencia a la adaptación de muchos establecimientos a internet y a las redes sociales. Calvo ha explicado que la campaña, iniciada ayer con Viñuelandia y que concluirá el 5 de enero con la cabalgata, tiene como objetivo principal “fidelizar”. Para ello, se celebrará un sorteo de 1.000 euros en compras entre quienes rellenen una papeleta tras adquirir algún producto. Además, a través de la app Viñuela Conecta se sortearán bicicletas, maletas, auriculares, altavoces y otros artículos. El usuario solo tendrá que subir el ticket de compra (a partir de diez euros) a la aplicación y recibirá automáticamente un “rasca y gana” con el que podrá obtener premios.

Chocolatada y zambombá

El presidente también ha resaltado la celebración de la zambombá, prevista para el 20 de diciembre de 11.00 a 22.00 horas en el parque de los Teletubbies, que incluirá siete actuaciones de flamenco, pop rock y charanga. Asimismo, ha mencionado la chocolatada, que será el 16 de diciembre a las 17.30 horas en la esquina entre la avenida de Libia y Jesús Rescatado; el día 23 en Viñuelandia; el 30 en la calle Tras la Puerta; y el 3 de enero, a las 10.00 horas, nuevamente en la primera ubicación.

El programa incluye también el Árbol de los Deseos el 22 de diciembre; un photocall con regalos los días 26 de diciembre y 2 de enero; y la visita del cartero y del heraldo real el 3 de enero, a las 12.00 y 11.00 horas respectivamente. Además, durante la zambombá del día 20 se realizará el sorteo para elegir al Rey Mago que participará en la cabalgata, entre los clientes presentes.

Imagen reciente de La Viñuela en obras. / Manuel Murillo

Una zona en "buen estado de salud"

Calvo ha destacado igualmente el buen momento que atraviesa esta zona comercial de Córdoba, que cuenta con “un 90% de locales ocupados” por negocios “de todo tipo”. En cuanto a la peatonalización de la avenida de La Viñuela, ha asegurado que la actividad comercial “está volviendo” y que el nivel de ocupación es “alto”. Respecto al auge de las compras por internet, ha señalado que, pese a la adaptación de los negocios, “la gente prefiere la tradición de venir a comprar”. A su juicio, el comercio de cercanía ofrece “una gran variedad” y “productos más personalizados”. “Aquí hay de todo para todos”, ha concluido.