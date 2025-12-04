El centro docente Ramón y Cajal del Guadalquivir ampliará sus instalaciones con un nuevo edificio

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará la semana que viene la admisión a trámite de una iniciativa planteada por la fundación que gestiona el centro docente Ramón y Cajal, en el barrio del Guadalquivir, y que busca ampliar sus instalaciones con un nuevo edificio. La fundación Aprovecha el Momento ha iniciado los trámites para poder ampliar su cartera de servicios educativos y hacerlo disponiendo de otra parcela donde levantar el nuevo centro, al lado del actual (entre las calles Libertador Joaquín da Silva y Libertador Simón Bolívar).

La fundación, en el proyecto que ha presentado, explica que quiere reforzar su presencia en el Guadalquivir, un barrio que, entiende, requiere "un esfuerzo sostenido para llevar servicios y recursos sociales a los vecinos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y promover su inclusión en la sociedad". En este sentido, añade que "la fundación juega un papel crucial en la implementación de programas educativos y sociales que mejoran las oportunidades de empleo y facilitan la cohesión social en la comunidad".

Proyecto educativo a desarrollar

En cuanto a las líneas educativas que la fundación quiere implementar en el futuro centro, se encuentran la oferta de ciclos formativos (como ya hace en el Ramón y Cajal), emisión de certificaciones profesionales, un servicio de intermediación de empleo, otro de atención psicosocial al barrio o atención infantil temprana.

Aprovecha el Momento define en su proyecto los ciclos que quiere impartir en el futuro centro y que se desarrollarán en seis ramas profesionales. Imagen personal (Peluquería y estética y Peluquería y cosmética capilar); servicios socioculturales (Actividades domésticas y limpieza de edificios y Atención a personas en situación de dependencia); Administración y gestión (Administración y finanzas); Informática y comunicaciones (Sistemas microinformáticos y redes); sanidad (Emergencias sanitarias, Audiología protésica, Higiene bucodental, Laboratorio clínico y biomédico y Anatomía patológica y citodiagnóstico) y Fabricación mecánica (Óptica de anteojería).

Más asuntos para el barrio

Por otro lado, en el mismo consejo rector se aprobará la adscripción de una parcela en el barrio del Guadalquivir a favor del Imgema para el desarrollo de un huerto urbano. Se trata de un terreno de 1.750 metros cuadrados, justo al lado del instituto Averroes, que además fue el centro impulsor de la petición de contar con el huerto para labores socioeducativas.