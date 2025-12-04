Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campaña de recogida de juguetes de Sadeco: fechas y lugares para llevar los regalos

Los cordobeses llevan años batiendo récord de entregas para que ningún niño se quede sin juguete

Presentación de la campaña de recogidas de juguetes de Sadeco.

Presentación de la campaña de recogidas de juguetes de Sadeco. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco ha presentado este jueves su ya tradicional campaña de recogida de juguetes que, bajo el lema Regala sonrisas. Dona juguetes, busca que ningún niño ni niña de Córdoba se quede sin regalo estas Navidades. La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha recordado que esta iniciativa, que cumple una década, se lleva a cabo para "aportar nuestro granito de arena a través de la generosidad de todos los cordobeses para que aquellas familias que estén en una situación un poquito más complicada puedan disfrutar de la Navidad como cualquier otra familia".

Albás ha destacado la generosidad de los cordobeses, que cada año baten récord de entrega de regalos, más de 20.000, que luego son clasificados por Sadeco y entregados a entidades y asociaciones que trabajan con familias desfavorecidas y en exclusión. Además, la presidenta de Sadeco ha reseñado que cada año los regalos que se entregan están en mejor estado.

¿Cuándo y dónde podrán entregarse esos juguetes?

La campaña estará activa del 10 al 18 de diciembre de 2025, excepto el domingo 14 de diciembre. En cuanto a los puntos principales de recogida, funcionarán de lunes a sábado, en horario de 16.30 a 20.30 horas y serán los siguientes:

  • Plaza del Zoco (junto a la parada de taxis).
  • Santa Rosa (esquina Modesta).
  • Arroyo del Moro (avenida Isla Fuerteventura, junto a Deza).
  • Viñuela (esquina Jesús Rescatado).
  • Cañero (glorieta Santa Emilia de Rodat, junto a la parada de taxis).
  • Avenida del Cairo (esquina IES Blas Infante).
  • Avenida de Granada (frente a Roldán).
  • Glorieta Hipercor (junto al Lidl).

Además, habrá también puntos de recogidas en los centros cívicos de las barriadas periféricas con los siguientes horarios:

  • Villarrubia (8:30–14:30 y 15:30–20:30).
  • Cerro Muriano (8:30–21:00).
  • Trassierra (8:30–14:00).
  • Alcolea (8:30–21:00).
  • Santa Cruz (8:00–15:00).
  • El Higuerón (8:30–21:00).

Y, como cada año, se suman a la campaña los mercados municipales, de lunes a sábado entre las 8:00 y las 14:00, en los de Ciudad Jardín, Corredera y Marrubial.

El Ayuntamiento de Córdoba dice que el cambio en el destino del superávit "llega tarde"

La Policía Nacional despliega en Córdoba cerca de 250 agentes para garantizar la seguridad esta Navidad

El PSOE de Córdoba carga contra la subida de la tarifa de Emacsa para dentro de dos años

Un proyecto del IES Guadalquivir, el único cordobés seleccionado en la convocatoria de mejora educativa EduCaixa

Alumnos de Arte Dramático de Córdoba se movilizan para pedir calefacción y condiciones dignas

Chocolatada, 'zambombá' y multitud de sorteos: La Viñuela presenta su campaña de Navidad para "fidelizar" clientes

Adolfo Molina, en el Día de la Bandera de Andalucía: "Aquí late una provincia que está cambiando con fuerza"

