Campaña de recogida de juguetes de Sadeco: fechas y lugares para llevar los regalos

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco ha presentado este jueves su ya tradicional campaña de recogida de juguetes que, bajo el lema Regala sonrisas. Dona juguetes, busca que ningún niño ni niña de Córdoba se quede sin regalo estas Navidades. La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha recordado que esta iniciativa, que cumple una década, se lleva a cabo para "aportar nuestro granito de arena a través de la generosidad de todos los cordobeses para que aquellas familias que estén en una situación un poquito más complicada puedan disfrutar de la Navidad como cualquier otra familia".

Albás ha destacado la generosidad de los cordobeses, que cada año baten récord de entrega de regalos, más de 20.000, que luego son clasificados por Sadeco y entregados a entidades y asociaciones que trabajan con familias desfavorecidas y en exclusión. Además, la presidenta de Sadeco ha reseñado que cada año los regalos que se entregan están en mejor estado.

¿Cuándo y dónde podrán entregarse esos juguetes?

La campaña estará activa del 10 al 18 de diciembre de 2025, excepto el domingo 14 de diciembre. En cuanto a los puntos principales de recogida, funcionarán de lunes a sábado, en horario de 16.30 a 20.30 horas y serán los siguientes:

Plaza del Zoco (junto a la parada de taxis).

Santa Rosa (esquina Modesta).

Arroyo del Moro (avenida Isla Fuerteventura, junto a Deza).

Viñuela (esquina Jesús Rescatado).

Cañero (glorieta Santa Emilia de Rodat, junto a la parada de taxis).

Avenida del Cairo (esquina IES Blas Infante).

Avenida de Granada (frente a Roldán).

Glorieta Hipercor (junto al Lidl).

Además, habrá también puntos de recogidas en los centros cívicos de las barriadas periféricas con los siguientes horarios:

Villarrubia (8:30–14:30 y 15:30–20:30).

Cerro Muriano (8:30–21:00).

Trassierra (8:30–14:00).

Alcolea (8:30–21:00).

Santa Cruz (8:00–15:00).

El Higuerón (8:30–21:00).

Y, como cada año, se suman a la campaña los mercados municipales, de lunes a sábado entre las 8:00 y las 14:00, en los de Ciudad Jardín, Corredera y Marrubial.