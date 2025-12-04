El Ayuntamiento de Córdoba dice que el cambio en el destino del superávit "llega tarde"

El Ayuntamiento de Córdoba ha señalado este jueves que el cambio aprobado por el Gobierno central sobre la posibilidad de destinar el superávit de los presupuestos a proyectos y no en exclusiva a amortizar deuda "llega tarde". Fuentes municipales han señalado a este periódico que la iniciativa llega tarde porque "los remanentes de 2024 se obtuvieron con la liquidación del ejercicio, al finalizar el primer trimestre del año".

En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que hasta que no se ha aprobado el cambio (todavía sin luz verde formal), "el Gobierno central exigía que los remanentes fueran destinados a la amortización de deuda", y eso es lo que se ha hecho. A pesar, han añadido las mismas fuentes, de que tanto la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), como la española (FEMP), habían solicitado que se reconsiderara esta postura.

Desde el Consistorio sí han apuntado que "en estos momentos no hay margen de reacción para aplicar esta medida que se estudiará con vistas a los remanentes del próximo ejercicio, los de 2025".

Lo que ha aprobado el Gobierno en relación al superávit

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley por el que se permitirá a las comunidades autónomas y entidades locales poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) en 2025, 2026 y 2027.

El Gobierno determinar que esos proyectos que se podrán ejecutar deberán ser Inversiones Financieramente Sostenibles, es decir, aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las entidades locales y comunidades autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.