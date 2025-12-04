Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnos de Arte Dramático de Córdoba se movilizan para pedir calefacción y condiciones dignas

El centro asegura que se está haciendo todo lo posible por arreglar el problema después de que la caldera haya dado varios fallos seguidos

Manifestación de estudiantes de arte dramático de Córdoba.

Manifestación de estudiantes de arte dramático de Córdoba. / Lola Ruiz

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Primero fue una sentada en la puerta de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba como llamada de atención y este jueves ha sido una manifestación desde el centro hasta la Delegación de Educación para protestar por la falta de calefacción en pleno diciembre y por las deficiencias estructurales que presenta el edificio. Los estudiantes movilizados, que están en huelga indefinida desde este miércoles, han trasladado a la Delegación su queja en forma de performance y monólogos aunque el jefe de estudios de la escuela ha asegurado que en este caso, el problema depende de la gestión interna.

esad de Córdoba Manifestación de la escuela de arte

Manifestación de estudiantes de la Escuela de Arte Dramático. / Lola Ruiz / COR

En cuanto a la falta de calefacción, las mismas fuentes afirman que "no ha habido ninguna negligencia", ya que antes de que llegara el frío se probó la caldera, que ha dado varios fallos sucesivos. "Primero falló el sistema del agua y un fontanero lo arregló, después hubo un fallo en el gas y también dimos aviso y se resolvió, y por último, ha fallado el sistema electrónico, así que estamos planteándonos cambiar la caldera y poner una nueva".

Las primeras asistencias fueron rápidas, pero según indican, "hemos llamado a la marca de la caldera, que está en Úbeda, y tienen mucho trabajo en estas fechas, por lo que nos están retrasando la visita desde la semana pasada". De momento, aún no ha ido a comprobar el fallo, por lo que mientras tanto, están solicitando presupuestos por si la única solución es el cambio de caldera. Asimismo, ha confirmado que la dirección del centro ha recibido una partida presupuestaria de 15.000 euros para confort térmico que podría destinarse a este fin. La Delegación de Educación, por su parte, ha confirmado que "la empresa y la dirección del centro están en coordinación para el arreglo de la caldera, que ya, incluso, ha sido reparada en una primera fase".

