Educación
Alumnos de Arte Dramático de Córdoba se movilizan para pedir calefacción y condiciones dignas
El centro asegura que se está haciendo todo lo posible por arreglar el problema después de que la caldera haya dado varios fallos seguidos
Primero fue una sentada en la puerta de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba como llamada de atención y este jueves ha sido una manifestación desde el centro hasta la Delegación de Educación para protestar por la falta de calefacción en pleno diciembre y por las deficiencias estructurales que presenta el edificio. Los estudiantes movilizados, que están en huelga indefinida desde este miércoles, han trasladado a la Delegación su queja en forma de performance y monólogos aunque el jefe de estudios de la escuela ha asegurado que en este caso, el problema depende de la gestión interna.
En cuanto a la falta de calefacción, las mismas fuentes afirman que "no ha habido ninguna negligencia", ya que antes de que llegara el frío se probó la caldera, que ha dado varios fallos sucesivos. "Primero falló el sistema del agua y un fontanero lo arregló, después hubo un fallo en el gas y también dimos aviso y se resolvió, y por último, ha fallado el sistema electrónico, así que estamos planteándonos cambiar la caldera y poner una nueva".
Las primeras asistencias fueron rápidas, pero según indican, "hemos llamado a la marca de la caldera, que está en Úbeda, y tienen mucho trabajo en estas fechas, por lo que nos están retrasando la visita desde la semana pasada". De momento, aún no ha ido a comprobar el fallo, por lo que mientras tanto, están solicitando presupuestos por si la única solución es el cambio de caldera. Asimismo, ha confirmado que la dirección del centro ha recibido una partida presupuestaria de 15.000 euros para confort térmico que podría destinarse a este fin. La Delegación de Educación, por su parte, ha confirmado que "la empresa y la dirección del centro están en coordinación para el arreglo de la caldera, que ya, incluso, ha sido reparada en una primera fase".
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero