Adolfo Molina, en el Día de la Bandera de Andalucía: "Aquí late una provincia que está cambiando con fuerza"

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha reivindicado este jueves que "aquí late una provincia que está cambiando con fuerza" durante la celebración del Día de la Bandera de Andalucía, que tiene lugar en el presente 4 de diciembre.

El acto ha tenido lugar en el edificio Plaza de la Constitución (en los antiguos juzgados) y ha contado con la asistencia de representantes políticos e institucionales, entre quienes se han hallado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto; el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López.

En su discurso, Adolfo Molina se ha comprometido a que "la Junta de Andalucía seguirá trabajando para que Córdoba siga creciendo, para atraer inversiones, para reforzar nuestros servicios públicos, para mejorar nuestras infraestructuras y para que ningún cordobés tenga menos oportunidades que nadie por el simple hecho de haber nacido aquí".

También ha afirmado que "Andalucía no va a ser la perdedora de privilegios para otras comunidades autónomas, porque Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco va a aceptar ser menos que nadie, como se decía ya en el año 1977", ha recordado, haciendo referencia a las manifestaciones históricas por la autonomía.

Asistentes a la celebración del Día de la Bandera de Andalucía. / Lola Ruiz

Nieto: "Vamos a volver al respeto y a la unidad"

Después del izado de la bandera, ha sido el turno de José Antonio Nieto, quien ha hecho referencia a las dos banderas que tendía detrás, la andaluza y la española, y ha afirmado que "quienes no están aquí es porque les sobra alguno de estos símbolos. A uno le sobra la verde y blanca, a otro le sobra la roja y amarilla".

José Antonio Nieto ha finalizado su intervención realizando una llamada a "volver al respeto y a la unidad", porque, con ello, "estoy seguro de que le irá mejor a Andalucía y de que nos irá mejor a cada uno de nosotros". El consejero ha felicitado a los asistentes "por la suerte que tenemos de ser andaluces y por la posibilidad que tenemos, que nos brinda nuestra historia, nuestra gente y nuestra tierra, de querer siempre a volver a ser lo que fuimos, ese pueblo sano que aspira a mejorar".