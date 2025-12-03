La UCO creará materiales 'gemelos' a los originales de la Mezquita-Catedral de cara a su restauración

La Universidad de Córdoba y el Cabildo Catedral han firmado hoy un acuerdo mediante el cual investigadores de la UCO realizarán un análisis de los materiales que constituyen la Mezquita-Catedral desde el punto de vista de su composición mineralógica, textura y estructura. El objeto de ese estudio es proponer materiales sustitutivos y reparadores actuales de características similares a los empleados en el momento de su construcción. Es decir, desde la Universidad se estudiará la creación de nuevos materiales con los que intervenir en el monumento, pero que sean similares (aunque más modernos) a los que se usaron para levantar el mayor monumento de la ciudad.

Según ha informado la UCO, está previsto que el trabajo se organice en tres fases. En la primera, se hará la caracterización de las muestras que hay que conservar o restaurar mediante técnicas como difracción y flurorescencia de rayos X, análisis termogravimétrico, uso de microscopios confocal-interferométrico y electrónico de barrido.

Firma del convenio entre la Universidad de Córdoba y el Cabildo Catedral. / CÓRDOBA

En la segunda se hará una selección de materiales y/o morteros actuales que sean compatibles con la caracterización físicoquímica realizada en la fase anterior. Por último, se realizará una ficha técnica de la intervención para la conservación, restauración y divulgación de resultados en congresos y revistas especializadas.

Investigadores participantes

El contrato, rubricado por el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y el deán presidente del Cabildo (organismo que aporta 21.000 euros), Joaquín Alberto Nieva, será ejecutado por los grupos de investigación FQM-391 Materiales y aplicaciones y TEP-227 Ingeniería de la construcción, al frente de los cuales están los profesores José María Fernández y José Ramón Jiménez, respectivamente. También intervendrán en este proyecto los profesores David Suescun, Enrique Fernández y Antonio Manuel Merino, los tres pertenecientes al Departamento de Ingeniería Rural, Construcciones Civiles y Proyectos de Ingeniería; y David Cantador y Ágata González, del Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química.