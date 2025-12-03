El tercer sector en Córdoba aboga por viviendas y empleos que fomenten la autonomía

Bernardo Jordano, teniente de alcalde y delegado de Inclusión y accesibilidad, Movilidad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba; Ángela Amate, presidenta de la Fundación Futuro Singular; Blas García, presidente de la Fundación Prode; Antonio Ramón Guinea, presidente de Funlabor, y Mª Carmen Cruz, directora del Área de Inclusión de la Universidad de Córdoba han participado este martes en una mesa de redacción, organizada por Diario CÓRDOBA, con motivo de la conmemoración este miércoles 3 de diciembre del Día Mundial de la Discapacidad. El tema central de esta mesa redonda fue 'Hacia dónde se dirige el tercer sector en Córdoba: amenazas y fortalezas’. A continuación, se resumen algunas de las conclusiones expuestas por los intervinientes.

La presidenta de Futuro Singular, Ángela Amate. / A.J. González

Ángela Amate, presidenta de Futuro Singular

«Un reto importante es mejorar el acceso a la vivienda comunitaria y otro el acceso al empleo convencional, no solo al protegido», planteó Ángela Amate, quien avanzo, por otro lado, que Futuro Singular no solo trabaja los apoyos para personas con discapacidad intelectual, sino que también está enfocada en la innovación. El macroproyecto más importante de Futuro Singular es la futura construcción en la zona del Hipercor de una residencia para personas gravemente afectadas, unidades de convivencia para adultos, un centro de día con terapia ocupacional y un centro de día sin terapia ocupacional, además de un nuevo centro de formación, lo que supondrá, cuando todo esté en marcha, dejar el polígono de las Quemadas y asentarse en la Albaida. El objetivo más inminente, según Ángela Amate, es poder empezar a construir la residencia de personas gravemente afectadas a partir de marzo de 2026 y las demás iniciativas se acometerán con posterioridad.

El presidente de la Fundación Prode, Blas García. / A.J. GONZÁLEZ

Blas García, presidente de Fundación Prode

«Covap y Prode somos el motor socioeconómico del norte de Córdoba, pues en nuestro caso concreto contamos con casi 500 profesionales», indicó Blas García, al hablar sobre la necesidad de que se apoye más el empleo de las personas con discapacidad intelectual. Entre los proyectos que esta fundación tiene ahora mismo en marcha, el presidente de la Fundación Prode avanzó que existen iniciativas en las ocho provincias andaluzas, pero que en el caso de la de Córdoba, Prode está impulsando en Añora un centro de producción alimentaria para entrar en el ámbito de la comida a domicilio. En este proyecto Prode ya ha invertido 750.000 euros y espera tenerlo acabado en 2026. Esta fundación está trabajando a su vez en cómo implantar la IA a nivel organizativo y de mejora de la calidad de sus servicios y su presidente recalca que se seguirá caminando hacia la desinstitucionalización de las personas con discapacidad intelectual y a favor de unidades de convivencia para fomentar la autonomía personal.

María del Carmen Cruz, directora del Área de Inclusión de la Universidad de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Mª Carmen Cruz, directora del Área de Inclusión de la Universidad de Córdoba

Destaca que la inclusión, además de con iniciativas como el programa UCOincluye, se ha instaurado en el ADN de la Universidad de Córdoba con su incorporación en una comisión del Consejo de Gobierno de la UCO y el trabajo que se realiza, no solo con alumnos, sino también con profesorado y otro personal que trabaja en esta institución académica. «Los alumnos con discapacidad cuentan en la UCO con un servicio de atención, que es el Área de Inclusión. Por protección de datos no podemos dirigirnos a ese alumnado por si necesita de algún recurso, sino que deben ser ellos los que deben contactar con el Área de Inclusión», precisó. «Estamos prestando servicios de asistencia básica y tenemos millones de ideas para ir mucho más allá, para conseguir que sean más autónomos, pero no tenemos ni recursos humanos ni materiales para desarrollar todo eso. También nos gustaría poder avanzar en un diseño de aprendizaje más adaptado a cada necesidad», añadió.

El teniente de alcalde y delegado de Inclusión y accesibilidad, Movilidad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano. / A.J. GONZÁLEZ

Bernardo Jordano, delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba

Su delegación en el Ayuntamiento de Córdoba no ha cesado de crecer en presupuesto, al margen de contar con la colaboración de otras áreas municipales, como pueda ser Infraestructuras u otras, destacó. «Desde que alguien pone un pie o una rueda en la calle tiene que estar la ciudad preparada para esa persona», recalcó. Acerca de las diferentes iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Córdoba a favor de las personas con discapacidad, puso como ejemplos la puesta en marcha de un servicio a favor de las personas con discapacidad auditiva para diferentes trámites en el edificio de Gran Capitán, que se ha tenido que ampliar, por la acogida positiva que ha tenido, o las diferentes medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual, como la recién implantada en Ronda de los Tejares. «Mi área empezó hace seis años con un presupuesto de 200.000 euros y ahora mismo estamos ejecutando uno de 4 millones», expuso el delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba.

El presidende de Funlabor, Antonio Ramón Guinea. / A.J. GONZÁLEZ

Antonio Ramón Guinea, presidente de Funlabor

Demando en esta mesa de redacción financiación y otros recursos para dos de sus objetivos fundamentales, como son la integración laboral y la puesta en marcha de un proyecto en Arroyo del Moro de viviendas adaptadas. «Tenemos que ser capaces de que muchas personas con discapacidad intelectual no tengan por qué acabar en un centro residencial clásico. Queremos que sean capaces de desarrollar alguna forma de vida autónoma e independiente. Nuestro proyecto tiene una cierta faceta residencial, aunque será más una unidad de convivencia para la que necesitamos muchísimos medios y financiación», expuso. Por otro lado, lamentó que siga faltando una «integración real» en el ámbito educativo, de forma que muchas veces los estudiantes con discapacidad y sin ella solo comparten el espacio del recreo. «Pido confianza en los trabajadores con discapacidad, porque dentro de su ámbito de posibilidades son muy buenos trabajadores» subrayó.