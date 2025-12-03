Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recogen más de 5.000 firmas para reclamar al Ayuntamiento un auditorio para Córdoba

La plataforma 'Auditorio para Córdoba' concluye una compaña que cataloga como un "éxito rotundo", ya que aseguran que han logrado el mayor número de firmas registrado en favor de una infraestructura cultural

Recogida de firmas en la campaña de la plataforma 'Córdoba Auditorio'.

Recogida de firmas en la campaña de la plataforma 'Córdoba Auditorio'. / AJ González

La plataforma ciudadana Auditorio para Córdoba registrará este jueves 4 de diciembre en el Ayuntamiento de Córdoba, las más de 5.000 firmas recogidas en las últimas semanas para reclamar la construcción de un auditorio "digno, moderno y accesible" para la ciudad. Según los datos de la propia entidad, se trata de la mayor recogida de firmas registrada en Córdoba en favor de una infraestructura cultural, un hecho que la plataforma califica de “histórico” y que, a su juicio, aporta un “alto valor añadido” a su reivindicación.

La plataforma asegura que la campaña, que ha combinado recogida digital y puntos físicos repartidos por toda la ciudad, ha sido un “éxito rotundo” reflejo del interés y la preocupación de la ciudadanía "por el futuro cultural cordobés".

Una demanda histórica con amplio respaldo

Desde su creación el pasado mes de junio, el colectivo ha desarrollado actividades informativas y musicales durante octubre y noviembre, entre ellas la jornada Juntos por un Auditorio para Córdoba, celebrada el 22 de noviembre y calificada de "multitudinaria" por sus organizadores. Durante este periodo, la plataforma afirma que ha constatado un "apoyo transversal" de músicos, asociaciones culturales, colectivos sociales, vecinos y visitantes.

El colectivo considera que este es el momento oportuno para que el Ayuntamiento “dé el paso definitivo”, alineándose con una demanda ciudadana que se mantiene desde hace décadas y que, según la plataforma, resulta coherente con la proyección de Córdoba como Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo 2027.

Para sus portavoces, las firmas "no solo son números" sino que "representan una voluntad clara y un mensaje unánime: Córdoba quiere y merece un auditorio ya".

Así, la plataforma confía en que la entrega oficial de firmas, este jueves a las 10.30 horas, marque el inicio de una "nueva fase de diálogo" con las instituciones y suponga un "impulso real" para avanzar en la creación de esta infraestructura, que considera "esencial para el desarrollo cultural y social de la ciudad".

