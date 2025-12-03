La productora cordobesa Blue Moon Films finaliza el cortometraje musical ‘Fantasía’

La productora cordobesa Blue Moon Films ha concluido el rodaje de su cortometraje musical Fantasía, dirigido por Manuel Giráldez y con guion del propio cineasta. La historia sigue a un niño, interpretado por Hugo Santiago, que deja de creer en la fantasía, mientras su hermana, encarnada por Naira Vargas, lo protege y lo guía tras transformarse en un hada en un mundo mágico poblado por personajes extraordinarios.

El elenco incluye a Juanjo Runi como Rey Espino, Araceli Ruiz como Sombrerero Loco, Cristina Perea como Madame Dulcet, Ana Díaz como Reina de Corazones, Alonso Chicharro como Principito, Alba Fimia como Reina Charlotte, Cristina Rivas como Okaref, Sara de la Cuesta como Astra y Noemi Márquez como Zawadi. Completan el reparto las bailarinas Carmen Martín, María Martín, María Parejo y Ana María Ruiz. La banda sonora ha sido compuesta por Pedro Luis Iznaga.

Un rodaje en lugares destacados de la provincia

El rodaje se ha llevado a cabo en lugares destacados de Córdoba y su provincia, como el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, el Castillo Ducal de Espejo y el Tejar de Azuel. El vestuario sigue una estética teatral y de cuento, complementada con maquillaje y peinados diseñados específicamente para cada personaje.

El equipo de producción cuenta con Cristina Perea como jefa de caracterización y peluquería, Teresa Cubero como guía creativa y de docencia, Carmen María Requena como directora de coreografía, Jerome Cal como ayudante de dirección y fotografía y Mamen Bonilla como supervisora de guion que, junto a Francisco Moreno, Pedro Prieto y Julio Joven, completan el equipo técnico.

Fantasía será presentado en diversos festivales y certámenes a nivel nacional e internacional y su premier tendrá lugar en el mes de febrero en Cines Axion.