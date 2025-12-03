Piden cinco años de cárcel por "agarrar" el pecho bajo el bañador a una menor en Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a un acusado de, supuestamente, agarrar un pecho y palpar el trasero a una menor de edad, por debajo de su ropa de baño, cuando participaban en una reunión familiar. Los hechos ocurrieron, presuntamente, en una localidad de la provincia de Córdoba. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal solicita que se impongan cinco años de prisión al encartado por abusos sexuales.

De este modo, indica que la perjudicada se encontraba junto a su familia celebrando una reunión cuando el encartado "le introdujo la mano por debajo de la parte superior del bañador y le agarró un pecho, palpándole también con la otra mano el trasero, tanto por fuera como por dentro del bikini".

Califica los hechos como un delito de abuso sexual previsto en el artículo 183.1 del Código Penal y 4.d, que alude al contacto con menores de 16 años para proponerle un encuentro "a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 181 y 189" (actos de carácter sexual), "siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento".

Este artículo también hace referencia a las situaciones donde el procesado, para la ejecución del delito, se vale de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o de parentesco con la víctima.

La acusación pública reclama, por ello, que se impongan cinco años de prisión al acusado y que se le prohíba acercarse a la víctima, a una distancia inferior a 500 metros, y comunicar con ella por un plazo de 10 años. Asimismo, solicita que se le apliquen cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la pena privativa de libertad.