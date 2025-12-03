El nuevo restaurante de Córdoba donde te llevas la comida gratis si te sale el número 6 en un juego: Gallina Bianca

La creadora de contenido 'Córdoba a la carta' ha publicado una reseña sobre uno de los locales que más conversación está generando últimamente en la ciudad. Se trata de Gallina Bianca: un restaurante con apenas un año de vida que se ha hecho viral por una propuesta tan sencilla como irresistible: al terminar la comida puedes tirar un dado y, si sale el número 6, no pagas la cuenta.

El restaurante está en Alonso el Sabio y hace un guiño declarado a la tradición italiana, algo que se nota tanto en la decoración (que recuerda a la Toscana) como en la carta.

Según la reseña el sitio es perfecto para venir con niños o para una comida relajada en la que apetece probar varias cosas. Uno de los clásicos es su pan de ajo, que funciona casi como una declaración de intenciones antes de entrar en materia: pastas simples, pastas rellenas y la posibilidad de elegir la combinación pasta + salsa, un detalle muy valorado por quienes disfrutan personalizando lo que piden. También las pizzas tienen su público, especialmente las de masa gruesa y con buena cantidad de ingredientes, tal como describen quienes ya han pasado por allí.

Las opiniones de otros clientes en Google coinciden bastante: destacan la amabilidad del personal, la rapidez del servicio incluso en días tranquilos y esa sensación de cercanía que hace que muchos repitan.

Hay quien habla de “un descubrimiento”, otros dicen que el cocinero italiano marca la diferencia y también abundan los comentarios sobre la calidad del producto, desde el pesto hasta la masa de las pizzas. Algunos cuentan que les sobró comida y se la prepararon para llevar, otros mencionan pequeños detalles como invitaciones a chupitos que redondean la experiencia.

Los comensales que se han animado a probar platos como los rigatoni al pesto, la pizza Sanremo, los fagottini o las carbonaras coinciden en que los sabores están bien equilibrados y que las raciones llegan generosas. También hay quien subraya que han notado mejoras en la masa de la pizza respecto a visitas anteriores, lo que sugiere que el local va afinando su propuesta con el paso de los meses.

Además del juego del dado y de la carta, Gallina Bianca suma un espacio adicional: una sala privada para celebraciones, algo que lo convierte en un lugar práctico para cumpleaños o comidas de grupo cuando se busca un restaurante donde todo sea un poco más fácil.