Estas son las noticias destacadas en Córdoba para comenzar el día bien informado

Las demandas del tercer sector para mejorar la vida de las personas discapacitadas; el encendido de las luces de Navidad y la próxima transformación de Gran Vía Parque marcan el inicio de la jornada

Blas García, Ángela Amate, Bernardo Jordano, María José Raya, María del Carmen Cruz y Antonio Ramón Guinea, en la mesa de redacción de Diario CÓRDOBA.

Blas García, Ángela Amate, Bernardo Jordano, María José Raya, María del Carmen Cruz y Antonio Ramón Guinea, en la mesa de redacción de Diario CÓRDOBA. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las entidades del tercer sector demandan empleo, vivienda, educación y ocio para las personas discapacitadas. Es la principal conclusión de la mesa de redacción organizada por Diario CÓRDOBA en la que han participado el Ayuntamiento de Córdoba, Prode, Futuro Singular y Funlabor, y que abre un boletín matutino cargado de novedades. Los cordobeses aún tienen en la retina el encendido de las luces de Navidad, protagonizado anoche por la artista India Martínez. También se inauguró el belén municipal, que acoge cuatro escenas napolitano-hebreas. Además, en urbanismo, analizamos la próxima transformación de Gran Vía Parque. Urbanismo ya ha licitado la redacción del proyecto para la reforma del bulevar.

Además, destacamos estas noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Internacional

TEMAS

  1. Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
  2. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  3. Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
  4. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  5. Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
  6. El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
  7. El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
  8. Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba

