Estas son las noticias destacadas en Córdoba para comenzar el día bien informado

Las entidades del tercer sector demandan empleo, vivienda, educación y ocio para las personas discapacitadas. Es la principal conclusión de la mesa de redacción organizada por Diario CÓRDOBA en la que han participado el Ayuntamiento de Córdoba, Prode, Futuro Singular y Funlabor, y que abre un boletín matutino cargado de novedades. Los cordobeses aún tienen en la retina el encendido de las luces de Navidad, protagonizado anoche por la artista India Martínez. También se inauguró el belén municipal, que acoge cuatro escenas napolitano-hebreas. Además, en urbanismo, analizamos la próxima transformación de Gran Vía Parque. Urbanismo ya ha licitado la redacción del proyecto para la reforma del bulevar.

