Boletín
Estas son las noticias destacadas en Córdoba para comenzar el día bien informado
Las demandas del tercer sector para mejorar la vida de las personas discapacitadas; el encendido de las luces de Navidad y la próxima transformación de Gran Vía Parque marcan el inicio de la jornada
Las entidades del tercer sector demandan empleo, vivienda, educación y ocio para las personas discapacitadas. Es la principal conclusión de la mesa de redacción organizada por Diario CÓRDOBA en la que han participado el Ayuntamiento de Córdoba, Prode, Futuro Singular y Funlabor, y que abre un boletín matutino cargado de novedades. Los cordobeses aún tienen en la retina el encendido de las luces de Navidad, protagonizado anoche por la artista India Martínez. También se inauguró el belén municipal, que acoge cuatro escenas napolitano-hebreas. Además, en urbanismo, analizamos la próxima transformación de Gran Vía Parque. Urbanismo ya ha licitado la redacción del proyecto para la reforma del bulevar.
- ¿Qué demandan las entidades de la discapacidad en Córdoba? Vivienda, empleo, educación... y muchos más derechos
- India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
Además, destacamos estas noticias:
Córdoba ciudad
- Inauguración del belén municipal: una representación con cuatro escenas de estilo entre napolitano y hebreo
- Córdoba tiene 5.145 parados menos que hace un año por el 'tirón' de los servicios
- La joyería cordobesa espera obtener su "denominación de origen" antes de 2026: la presentación del dossier es inminente
- El centro de salud Castilla del Pino recupera toda su asistencia tras el incendio que obligó ayer a desalojarlo
- ¿Una parada del cercanías para Almodóvar, Villafranca, El Carpio, Pedro Abad y Montoro? Así es la propuesta de la Junta
- Inédito: piden permiso para abrir un minigolf en pleno centro de Córdoba y estos son los detalles
Provincia
- Una concejal independiente tiene la llave de la alcaldía de Santaella: "Estoy abierta a hablar con todos"
- Peñarroya, Belmez y Espiel buscan en el turismo minero un nuevo impulso económico
Deportes
Cultura
- Confirmado el concierto de Chayanne en el Córdoba Live 2026: fecha, entradas y cómo comprarlas
- La biblioteca de Pozoblanco, un espacio para todos
Internacional
- Trump anuncia ataques por tierra en Venezuela y Colombia “muy pronto”: “Acabaremos con esos hijos de perra”
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba