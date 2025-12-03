Una Navidad en Córdoba para los más pequeños: así es el programa educativo de campamentos, arte, música y rutas en familia

La Navidad llega a Córdoba con una agenda especialmente pensada para quienes la viven con más ilusión: los niños y niñas de la ciudad. Con este espíritu, la delegación de Educación e Infancia ha presentado una programación que transforma estas semanas en un espacio de aprendizaje, creatividad y valores, donde cada actividad está diseñada para compartir, convivir y soñar en familia.

La delegada del área, Narci Ruiz, ha sido la encargada de anunciar unas propuestas "que convierten la Navidad en un tiempo de emociones, de comunidad y de educación desde el cariño", reforzando el compromiso municipal con la infancia como eje central de sus políticas.

Navidad y educación vial de la mano

Una de las grandes apuestas es el campamento de navideño de educación vial y tecnoaventuras, del 22 al 31 de diciembre (exceptuando el 25 festivo), con un horario que este año se ha ampliado e irá de 8.00 a 15.00 horas. A través de la web tecnoaventuras.com las familias pueden reservar su plaza para un programa que combina tecnología, creatividad navideña, educación vial y actividades al aire libre.

Los días 27 de diciembre y 3 de enero se celebrará el nuevo circuito de educación vial, una experiencia que pretende ayudar a los más pequeños a comprender mejor su entorno, respetar las normas y fomentar la convivencia en el espacio público.

Música, teatro y creatividad

Uno de los momentos más entrañables será, como cada año, la Muestra de Corales Infantiles, que llegará al Teatro Cómico Principal los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Participan 12 centros educativos, más de 500 alumnos y sus docentes, en una cita que la delegada define como "un instante mágico, donde la música se convierte en educación, emoción compartida y tradición viva".

Por otro lado, el público infantil también podrá disfrutar del Gran Teatro, los días 26 y 27 de diciembre, con la obra La Reina de las Nieves, un espectáculo cargado de magia e imaginación que busca acercar las artes escénicas a los más jóvenes.

El clásico concurso escolar de dibujos y postales navideñas vuelve con el propósito de estimular la creatividad y fortalecer el vínculo de los menores con el patrimonio cordobés, ya que se premiarán aquellas obras que tengan en cuenta la ciudad de Córdoba y sus lugares más emblemáticos. Las obras estarán expuestas del 22 al 30 de diciembre en el Centro Comercial Ronda de Córdoba. La entrega de premios se celebrará el 20 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 12.00 horas.

Actividades en familia

Sumado a todo esto, la delegación organiza rutas familiares en bicicleta los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero, para visitar distintos belenes de la ciudad con acompañamiento de monitores. Una propuesta que "une tradición, vida activa y movilidad sostenible".

Narci Ruiz ha concluido que "esta amplia programación sitúa a los niños y niñas en el centro de la navidad, acompañándolos en su crecimiento y reforzando el valor educativo y emocional de estas fechas".