Tribunales
Juicio en Córdoba por la extorsión a un hombre tras solicitar servicios sexuales
Un desconocido, supuestamente, exigió 600 euros al perjudicado por "molestar a sus chicas", con la amenaza de pasar por su domicilio "para matarlo"
"Esa misma tarde, recibió un mensaje de una persona desconocida en el que le pedía el pago inmediato de 600 euros por haber molestado a sus chicas y le conminaba al pago o, en otro caso, se pasaría por su domicilio para matarlo". En estos términos describe la Fiscalía de Córdoba la presunta extorsión sufrida por un perjudicado, que contactó con una mujer para solicitar sus servicios sexuales.
De acuerdo con el relato recogido en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la víctima contactó con una mujer, a través de un servicio de mensajería, para contratar sus servicios a cambio de dinero. Le solicitó que le enviase una fotografía antes de contratarla pero, "al no responder a esta demanda, desistió de su propósito".
Después de esto, le exigieron el pago de 600 euros. "Amedrentado, abonó el dinero en la cuenta titularidad de la acusada, la cual actuaba concertada con los autores desconocidos y con plena consciencia del origen ilícito de la transferencia", sostiene la acusación pública.
El fiscal califica lo ocurrido como un delito de extorsión o, alternativamente, un blanqueo de capitales. En esta línea, entiende que la acusada es, supuestamente, responsable en concepto de autora del delito de extorsión o ha sido cooperadora necesaria en el blanqueo de capitales.
Solicita que se imponga a la encartada un año y ocho meses de prisión por el delito de extorsión o, si el tribunal lo considera, un año y ocho meses de prisión, y 1.200 euros de multa, por el delito de blanqueo de capitales. Los hechos serán juzgados en los próximos días por la Audiencia provincial de Córdoba.
