Inauguran en Córdoba la primera Boutique de Tartas de la provincia: “Pieza de autor, elaborada con técnica, mimo y una sensibilidad artística”

En un mundo en el que casi todo se produce en cadena, donde las recetas se replican como si fueran fotocopias y el ritmo de trabajo obliga a dejar de lado los detalles, encontrarse con alguien que decide ir a contracorriente es directamente un lujo.

En Córdoba acaba de abrir un espacio que va precisamente de eso: de devolverle alma al dulce, de recuperar la artesanía y de convertir cada tarta en una pequeña obra de autor. Así es la nueva boutique de tartas que acaba de inaugurarse en la ciudad y que ya está llamando la atención de medio barrio.

El establecimiento se llama Daría Pastel – Emociones Dulces y está situado en el Pasaje José Manuel Rodríguez López, número 5, en pleno barrio de Zoco.

Allí el pasado 15 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, se abrieron por primera vez las puertas de un local que busca ser algo más que un punto de venta: su creadora lo presenta como un rincón cuidado al detalle donde la repostería se trabaja con cariño y sin prisas.

Al frente de este proyecto está Daria Rodnova: una pastelera ucraniana que llegó a España en 2016 y que asegura que siempre ha tenido clara su inclinación por el universo dulce. Su pasión viene de lejos, casi de infancia: su madre, formada en cocina y pastelería, fue la que encendió la chispa, y su primer bizcocho lo horneó con solo cinco años. Desde entonces no ha dejado de experimentar, de perfeccionar técnicas y de buscar ese punto artístico con el que ahora se identifica todo lo que sale de su obrador.

El local ofrece tartas personalizadas y tartas artísticas, tanto para celebraciones infantiles como para adultos, además de elaboraciones temáticas, diseños en 3D, mesas dulces y galletas decoradas.

También cuenta con una selección de sabores propios: desde las combinaciones clásicas de chocolate o vainilla hasta propuestas más golosas como Kinder Delice, Snickers u Oreo. No faltan los toques delicados, como la tarta de lavanda, que se ha convertido en uno de los productos más llamativos de su carta.

Durante la inauguración, además de presentar el nuevo espacio, Daria compartió el espíritu que sostiene todo lo que hace: cada tarta, dice, debe transmitir algo.

No solo se trata de mezclar ingredientes y obtener una textura correcta, sino de sorprender visualmente y emocionar al probarla. De ahí la frase con la que resume su filosofía de trabajo: “pieza de autor, elaborada con técnica, mimo y una sensibilidad artística”.